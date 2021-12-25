Санду нашла повод не встречаться с Путиным

25.12.2021  22:22 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Политика, Россия


Молдова не получала приглашения на неофициальный саммит глав стран-членов СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге 28 декабря.

Об этом президент Майя Санду заявила в интервью телеканалу RTR Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова не получала приглашения на неофициальный саммит глав стран-членов СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге...

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«Насчет саммита не было приглашения. Я в некоторых саммитах участвую, в некоторых – нет. Это зависит от повестки дня. Когда повестка интересует нашу страну, я буду участвовать», – сказала Санду.

По ее словам, из всех членов СНГ у Молдовы проблемы есть только с Россией.

«Молдова участвует в СНГ. У нас есть соглашения о зоне свободной торговли. Мы бы хотели, чтобы все его соблюдали, чтобы мы могли экспортировать свою продукцию во все страны-члены так, как они это делают на наш рынок. У нас проблемы только с РФ, потому что с другими членами СНГ у нас нет проблем по поводу экспортных рестрикций. Мы это обсуждаем в двухстороннем формате с РФ», – сказала Санду.

Но при этом к личной встрече с Владимиром Путиным она по-прежнему не готова.

«Я считаю, что можно обсуждать вопросы на высоком уровне, когда есть достаточно прогресса, чтобы договориться хотя бы о чем-то. Нужно, чтобы были какие-то потенциальные результаты для того, чтобы провести такие встречи. Правительство пока работает», – сказала Санду.

Она не преминула заявить о выводе российских войск из Приднестровья.

«У нас в конституции написано, что мы нейтральная страна. Все это знают. И у американцев и других нет на нашей территории армий. К сожалению, есть армия РФ. У нас будет полный нейтралитет, когда не будет вообще никаких иностранных армий», – сказала Санду.

Молдова полностью проигнорировала последнее заседание Высшего Евразийского экономического совета, хотя страна имеет статус наблюдателя в ЕАЭС.



На прошлом заседании совета официальный Кишинев вместо президента Майи Санду представляла премьер-министр Наталья Гаврилица.

В ноябре министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что статус наблюдателя его страны в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был ненадлежащим образом оформлен, и срок этого мандата истек, поэтому страна предпочитает решать вопросы в рамках СНГ.

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