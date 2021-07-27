Санду не рискнула переть на Россию

27.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Сторонники объединения Молдовы с Румынией не считают триумфатора последних выборов Майу Санду своим человеком.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Независимой газете» заявил бывший министр безопасности Молдовы, депутат парламента первого созыва Анатол Плугару.

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По его словам, на минувших парламентских выборах партия действующего президента Санду нанесла «сокрушительное поражение унионистам, таким как правая платформа DA».

«Несмотря на то что президент Румынии Клаус Йоханис поздравил Санду и обещал ей поддержку, остальной румынский политический эстеблишмент не считает ее своей, как раньше премьера РМ Влада Филата. Санду – человек США, которые в отличие от России активно работали в Молдове до президентских и парламентских выборов. И курс президента РМ – четко на США», – сказал Плугару.

В свою очередь председатель общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев считает, что «американцам ничего не надо было делать».

«Игорь Додон сам сделал все возможное, чтобы оттолкнуть общество от своей партии, и Запад взял под контроль Молдову», – говорит общественник.

По мнению Плугару, по отношению к России Санду не допустила резких выпадов, поскольку понимала, что от РФ в регионе зависит многое».

«Скорее всего американцы одобрили тактику Санду. В будущем это может помочь ей на переговорах с РФ, которые она инициировала», – полагает экс-министр.