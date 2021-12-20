Санду не советуют поздравлять Молдову с Новым годом

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Президенту Молдовы Майе Санду, которая в прошлом году победила на выборах с результатом 57%, сейчас доверяют 17% молдаван.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного по заказу IDIS Viitorul, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом в рейтинге доверия Санду лидирует. Бывшему президенту Молдовы Игорю Додону доверяют 9%, остальным политикам – еще меньше граждан страны. 47% респондентов заявили, что никому не доверяют.

Бежавший за рубеж от судебного преследования бизнесмен Вячеслав Платон считает, что политика президента настолько непопулярна, что ей не стоит поздраволять сограждан с Новым годом.

«Госпожа Санду, я, от своего имени и от имени людей, которые поддержат данное обращение, прошу Вас не портить людям настроение на Новый год, не вызывать у них негативные эмоции и не выступать с праздничным поздравлением в Новогоднюю ночь. Г-жа Санду, более 70% населения к Вам плохо относится. Кто-то сразу знал, кто Вы такая, а кто-то понял только сейчас, обманувшись в своих надеждах. Проявите воспитанность и деликатность. Не будьте назойливы и беспардонны. Не врывайтесь в праздничный дом, где Вам не рады. Увидев Вас, люди вспомнят об усиливающейся бедности, о неоплаченных счетах по коммуналке, о несбывшихся реформах в экономике, «о хороших временах». Люди ещё раз почувствуют себя одураченными и тем самым – униженными», – написал Платон в своем телеграм-канале.

Российский политолог Армен Гаспарян считает, что в Молдове нет сил, готовых к протесту против политики Санду.

«Если электорат прошел и проголосовал за Майю Санду даже два раза, хотя уже после первого раза стало понятно, что электорат представляет из себя сборище болванов невменяемых, если после того, что происходит, люди не задались вопросом, как это может быть, рассчитывать на то, что они выйдут по прохладной декабрьской погоде на улицы, бессмысленно», – сказал Гаспарян.

Майя Санду победила на выборах благодаря голосам молдавской диаспоры в Западной Европе. Там за нее проголосовали 250 тыс человек.