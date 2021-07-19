Санду обещает, что Молдова останется нейтральной, но надеется на помощь НАТО

19.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новые власти Молдовы не планируют менять конституцию, чтобы страна смогла стать членом Североатлантического альянса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявила президент Молдовы Майя Санду.

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Издание напомнило, что нейтралитет прописан в конституции Молдовы и поинтересовалось, будет этот статус сохранен в дальнейшем.

«Нейтралитет останется, и никто не планирует менять конституцию», – уверяет президент Молдовы.

Также у не поинтересовались, должна ли Молдова быть нейтральной, на что последовал достаточно пространный ответ.

«В принципе у Молдовы есть большие проблемы с безопасностью, и мы должны участвовать в региональных инициативах для того, чтобы обеспечить региональную безопасность. Мы это делаем, когда пытаемся улучшить наши отношения с соседями, когда улучшаем наши отношения с другими странами. Но Молдове нужно в первую очередь работать для того, чтобы у нас были сильная государственная власть. Включая институты, которые должны заниматься безопасностью. И это один из моих приоритетов как президента. Нужно сделать все, чтобы наши органы власти, которые должны заниматься безопасностью, были сильными», – заявила Санду.

При этом она призвала не делать далекоидущих выводов из того, что во время своего визита в Брюссель она не посетила штаб-квартиру НАТО.

«В этот раз я не была в НАТО, но вы помните, что, когда я была премьер-министром, у меня был визит в НАТО, у нас есть отношения, есть проекты, мы получаем помощь и мы будем продолжать в том же духе, чтобы получать эту помощь и работать в том числе с НАТО», – пообещала президент Молдовы.