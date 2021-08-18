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18.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Приднестровье, Происшествия, Россия, Транспорт, Украина
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Санду обманула Козака: Приднестровье принуждают отказаться от символики

Новости УкраиныНа Украине начали штрафовать водителей с приднестровскими правами и регистрационными номерами транспортных средств. Об...

На Украине начали штрафовать водителей с приднестровскими правами и регистрационными номерами транспортных средств.

Об инциденте рассказала жительница ПМР Елена Гешко-Максимюк в ФБ-группе «Приднестровье-онлайн», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В воскресенье на пункте ГАИ под Одессой их машину остановил сотрудник дорожной полиции. У их автомобиля были приднестровские номера, а у водителя – приднестровские права.

В итоге полицейский выписал штраф в сумме 3400 гривен за вождение без прав, поскольку приднестровские права не признаны международной конвенцией.

Штраф нужно оплатить в течение 15 дней, поскольку в противном случае дело передадут в исполнение, и сумма взыскания может удвоиться.



«Первые ласточки грядущего запрета на въезд на территорию Украины с приднестровскими номерами отмечены в социальных сетях. Въезжать на украинскую сторону жители Приднестровья смогут либо на авто с установленными номерами страны-члена ООН, либо на авто с нейтральными номерами и наклейкой MD», – комментирует инцидент кишиневский Центр анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre.

Ранее анонсировалось, что въезд для автомобилей с приднестровскими номерами на территорию Украины будет запрещен с 1 сентября.

Однако несколько дней назад президент Молдовы Майя Санду дала слово заместителю главы администрации президента РФ Дмитрию Козаку, что транспортной блокады Приднестровья не будет.

Однако украинские таможенные пункты уже получили документ, согласно которому с 1 сентября 2021 года выезд транспортных средств с приднестровскими автомобильными номерами на территорию Украины запрещен.



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