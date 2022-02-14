Санду обратилась к Молдове в цветах бандеровского флага

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Молдовы Майя Санду обратилась к народу в связи с ситуацией вокруг Украины. Она была одета в черный костюм с красной блузкой – цвета флага УПА.

«В эти дни все мы следим за Украиной. Мы очень обеспокоены напряженной обстановкой на границе соседней дружественной страны. Вместе с правительством и парламентом мы рассмотрели сценарии развития кризиса и проанализировали связанные с ними риски. Надеюсь, что напряженность в регионе будет урегулирована путем диалога и дипломатических переговоров, — потому что мы знаем, как высока цена войны. Подобных испытаний быть не должно», – сказала Санду.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Она призвала граждан проявлять солидарность и «не поддаваться пропаганде, культивирующей разобщение.

Речь была произнесена на румынском языке, но к жителям Приднестровья Санду обратилась по-русски.

«Обращаюсь также к жителям городов и сел Приднестровского региона. Уважаемые сограждане, я прошу вас помнить: мы мирная страна. Принцип нейтралитета важен для нас. Никто в Молдове не хочет ни с кем воевать. Государственные органы предпринимают все необходимые меры для предотвращения любых возможных рисков для нашей страны и для наших граждан, учитывая риски возможных военных действий в Украине», – заявила она.

Калининградский политолог Александр Носович считает, что свое обращение Санду записала, следуя пожеланиям своих западных кураторов.

«Прогрессивная демократическая Молдова подает пример недостаточно прогрессивной и демократической Украине, которая все не может облегчить жизнь своим западным союзникам и самой отказаться от курса на вступление в НАТО (и в ЕС желательно тоже). Дитя западных НКО президент Молдавии Майя Санду в обращении к нации очень вовремя заявила, что Республика Молдова ценит свой нейтральный статус и не собирается участвовать ни в каких войнах. Между прочим, посреди всех общих слов про мир в регионе и борьбу за все хорошее против всего плохого, заявления об эвакуации из Киева молдавского посольства так и не прозвучало», – написал Носович в своем телеграм-канале.

Вчера в Кишиневе перед посольством Украины прошел антивоенный пикет. Его участники держали в руках плакаты: «Не учите плохому М.Санду», «Молдова – нейтральная страна», «Нет пропаганде войны» и другие.

«Мы не знаем, о чем просит Зеленский президента нашей страны Майю Санду. Но мы знаем, что сегодня в Украине любое миролюбивое мнение воспринимается как предательство. Дурной пример заразителен. Не учите плохому Майю Санду!» — сказал «Комсомольской правде в Молдове» один из участников.

Какая организация проводила пикет, неизвестно. Все его участники были в масках Сальвадора Дали.