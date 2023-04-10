Санду обратилась к нации с «судьбоносной» речью, но не дочитала текст

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Президент Молдовы Майя Санду неожиданно выступила с обращением к народу. Ее выступление было анонсировано с утра, и народ притих, ожидая недоброго. Оптимисты верили, что она объявит о своем уходе с поста, пессимисты мрачно предвкушали объединения с Румынией (унией).

Но все разрешилось гораздо легче. Санду объявила, что созывает на 21 мая «Великое Национальное собрание», чтобы продемонстрировать миру стремление Молдовы в Европу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обращаюсь с призывом ко всем вместе поддержать нашу общую мечту, продемонстрировать, что мы хотим мира, мы хотим, чтобы ЕС был у нас дома, когда мы собрались, когда просили о нашей независимости, и мы ее получили. Итак, давайте сейчас соберемся. Я обсужу в ближайший период с проевропейскими политическими силами, с академической средой детали, связанные с этим событием. Но, в первую очередь, я хотела обратиться к людям. Настало время объединиться и вместе стать частью европейской семьи. Большие решения принимаются людьми на Площади великого национального собрания. То, что мы делаем, повлияет на нашу жизнь и жизнь наших детей, будущие поколения будут смотреть на то, как мы вели себя в те времена, и спрашивать, что мы сделали для защиты нашей страны», – вещала Санду.

Пафос подпортил технический сбой, как это обычно случается в восточной Европе. В конце речи у Санду отключился суфлер.

«Что произошло в конце? Я не видела текст. Он (суфлёр) так медленно работал, что я не видела ни единого слова. Говорила по слогам. Что-то случилось?» – возмутилась Санду, и это попало в эфир.

Это будет не первое «Великое национальное собрание» в Молдове. В 1989 первое подобное мероприятие устроили в Кишиневе унионисты. Они провозгласили независимость, сделали румынский язык государственным и потребовали объединения с Румынией. После этого Приднестровье и Гагаузия заговорили о самоопределении, и разгорелся вооруженный конфликт на Днестре.

В 2009 году сторонники проевропейских партий отказались признавать законными результаты парламентских выборов, на которых победили коммунисты. Они разгромили и подожгли парламент и резиденцию президента, над которыми были водружены флаги ЕС и Румынии.

«Как все до уныния убого. Майе Санду хвастать нечем. В стране нищета, дикие цены, протесты. Вот и решила она показать европейцам полную поддержку евроинтерации в Молдове, а значит и ее самой», – прокомментировал обращение президентки оппозиционный депутат парламента Богдан Цырдя.

«Не посадила никого, не запретила ничего и не объявила войну. Ну, хочет барышня уверовать в то, что ещё кому-то нужна. Ну, ладно. Спасибо, Майя», – радуется молдавская тележурналистка Елена Пахомова.