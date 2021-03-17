Санду обскакала Додона

17.03.2021, Кишинев, Алиса Александрова

Прозападный молдавский президент Майя Санду в очередной раз обыграла своего оппонента Игоря Додона, считающегося пророссийским. Консультации Санду с парламентскими фракциями по поводу кандидатуры премьер-министра завели Партию социалистов в тупик. Теперь им предстоит или назначить главой правительства сторонника Румынии, Евросоюза и НАТО или идти на досрочные парламентские выборы.

Гамбит от Майи

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Под занавес политического и институционального кризиса президент Молдавии Майя Санду провела итоговые консультации с парламентскими фракциями. Целью консультаций было обсуждение кандидатуры потенциального премьер-министра. В случае, если парламентские партии не сумеют найти консенсус, Санду намерена 23 марта обратиться в Конституционный суд с запросом на возможность распустить парламент.

Проевропейская Платформа DA во главе с Андреем Нэстасе на консультациях вновь предложили своего партийного лидера в качестве нового премьер-министра. Партия Санду PAS заявила о стремлении к досрочным парламентским выборам. Парламентское большинство в лице депутатов ПСРМ-Шор-ЗаМолдову пришли на консультацию со старыми картами – претендентом на пост премьер-министра в лице Марьяны Дурлештяну.

Марьяна Дурлештяну.

Додон-Шор опирались на февральское решение Конституционного суда. КС аннулировал указ Санду о повторном выдвижении на пост премьер-министра ее кандидата Натальи Гаврилицэ и обязал президента провести еще одни консультации с парламентским большинством и выдвинуть их кандидата. Социалисты и депутаты За-Молдову ожидали, что результатом дискуссии с Санду станет подписанный ею указ о выдвижении Дурлештяну в премьер-министры.

Консультации президента с фракцией Партии социалистов были последними по графику и закончились неожиданно. В разгар переговоров Марьяна Дурлештяну, которая находится сейчас в Лондоне, опубликовала заявление, что отказывается от выдвижения на высшую должность в Республике Молдова. Воспользовавшись заминкой социалистов, для которых заявление Дурлештяну оказалось сюрпризом, Санду подписала указ о выдвижении своего кандидата – врио председателя ее партии PAS Игоря Гросу.

Удар в спину

Решение Дурлештяну было не только неожиданным, но и оскорбительным для тех, кто отстаивал ее кандидатуру во всех дискуссиях последние два месяца. Она обвинила эти политические партии в аморальных действиях и «клоунаде» вместо решения насущных вопросов для государства: поиска выхода из эпидемиологического и экономического кризиса.

«Я не могу допустить, чтобы мое имя и репутация использовались для сведения счетов между политическими кланами, я выдвинулась только из желания помочь преодолеть кризисы и продвинуть страну вперед» – так аргументировала свое нежелание больше продолжать участие в политическом кризисе Марьяна Дурлештяну.

Самоотвод случился не вовремя для социалистов. Сделай это она на прошлой неделе, у парламентского большинства была бы возможность выдвинуть нового своего кандидата. Однако Дурлештяну заявила о своём решении как раз в то время, когда социалисты находились на консультациях с президентом и Майя Санду воспользовалась ситуацией.

Лидер PAS Игорь Гросу.

Она сыграла на опережение, назначив своего человека в премьер-министры. Таким образом, Санду обошла Додона с Шором по конституционной процедуре и назначила своего кандидата, потому что в решающий момент кандидат коалиции пошел на попятную.

Между выборами и эпидемией

Для Додона назначение президентом нового кандидата на должность в премьер-министры, действительно, стало неожиданностью, о чем он прямо и заявил на брифинге для прессы. По словам экс-президента, парламентское большинство не станет голосовать за кандидата Санду и постарается опротестовать указ главы государства в Конституционном суде.

Эксперт по конституционному праву Теодор Кырнац заявил, что если правительство во главе с Игорем Гросу не получит вотума доверия парламента, то глава государства сможет распустить парламент. Согласно закону, все условия для инициирования процедуры роспуска законодательного форума будут соблюдены.

Теодор Кырнац.

Эксперт также считает, что голоса за утверждение этого правительства найдутся, поскольку некоторые депутаты переосмыслили политическую ситуацию.

«Парламент в настоящее время находится между молотом и наковальней, некоторые депутаты, которые рискуют не попасть в следующий парламент, готовы проголосовать за это правительство. Не исключено, что социалисты тоже пришли к выводу, что лучше отказаться от правительства и уступить власть президенту. Все эти проблемы и эпидемиологическая ситуация лягут на плечи президента и правительства, что может снизить рейтинг главы государства», – добавил Кырнац.

Политический эксперт Александр Муравский назвал назначение Санду кандидатом на должность в премьер-министры Молдавии удовлетворением своих властных амбиций. Он отметил, что группа безответственных политиков, прикрываясь голосами сотен тысяч граждан, готова загнать этих граждан на кладбище.