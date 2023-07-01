Санду обстрелялась

Трагический инцидент в Международном аэропорту Кишинева обнажил серьезные проблемы молдавской власти, причем во всех сферах. От безопасности до коммуникации. По сути, это первый серьезный тест на прочность режима Санду, который он может не сдать.

Полное недоумение – именно так можно охарактеризовать реакцию основных молдавских институтов власти на произошедшее в Кишиневе сегодня. Устроивший стрельбу в аэропорту гражданин Таджикистана Рустам Ашуров стал автором не только первого в современной молдавской истории теракта, но и заложил бочку с порохом недоумения и возмущенных вопросов под безраздельно управляющий страной режим Майи Санду.

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Как оказалось, власть к этому была совершенно не готова. И это позволяет совершенно по-новому взглянуть на молдавский режим.

С осени 2021 года в Республике Молдова действует Чрезвычайное положение в области безопасности и энергетики, наделившее правительство практически диктаторскими полномочиями, а силовые структуры – возможностями надзирателей для подавления любого инакомыслия и протеста. С тех пор в стране если и проходили митинги, то только согласованные с властью, как акции Илана Шора. Если и проходили столкновения протестующих с полицией, то только в рамках, очерченных властью.

Ввод ЧП власти оправдывали заботой о безопасности граждан, о борьбе с внешними гибридными и другими угрозами. Под эти разговоры в аэропорту Кишинева уже год как задерживают и разворачивают граждан России, пытающихся попасть в Молдову, даже если у них супруг или дети имеют молдавское гражданство.

Основанием для запрета на въезд могла стать татуировка известной ЧВК, билеты из дружественной России Сербии, фанатская спортивная атрибутика и так далее. Не далее, как несколько месяцев назад Пограничная полиция Молдовы запретила въезд в страну раису Татарстана Рустаму Минниханову, обвинив его в «гибридной угрозе и вмешательстве в выборы в стране».

Положения Чрезвычайной ситуации официальные органы трактовали и так и сяк. По закону, во время ЧС нельзя проводить выборы, но власти проводили их с нужным для себя результатом, попутно закрывая неугодные СМИ десятками. Нельзя проводить публичные массовые мероприятия, и режим Санду запрещал все митинги, кроме единственно дозволенной оппонировать властям партии Шора. Более того, 21 мая, не отменяя Чрезвычайного положения, президент Санду даже сама провела митинг «за евроинтеграцию» на семьдесят тысяч человек, как заявила её администрация.

Почти два года авторитарный режим в Молдове захватывает бюджетные потоки, приторговывает налево газом и электроэнергией, барыжит контрабандой и делит гранты западных фондов, оправдывая это заботами о безопасности граждан и невероятной внешней угрозой. Даже смену премьер-министра провели этой зимой, объяснив рокировку необходимостью назначить во главе кабинета министров «специалиста по безопасности», которым почему-то Майя Санду посчитала своего коллегу по предыдущему «Альянсу за Евро-интеграцию» Дорина Речана.

И вот в Молдове эта угроза появилась. Невыдуманная. Не из написанной президентским спичрайтером оды «хорошим временам», как в окружении Санду называют три года её нахождения у власти. И руководство страны растерялось, испугалось, впало в ступор и замерло, застыло от непонимания, что делать дальше.

Как-то сами собой журналисты узнали и сообщили о гибели двух сотрудников аэропорта, полицейского Серджиу Мунтяну и безопасника Игоря Чиофу. Обслуживающие посольства Румынии и Украины масс-медиа и анонимные телеграм каналы немедленно разнесли фейк про российское гражданство нападавшего и службу в «Вагнере». До последнего власти этого так прямо и не опровергли, оставив место для геополитического маневра.

Потому что потрепанное шоком лицо, по всей видимости, режима президента Санду и премьер-министра Речана будет спасать исключительно геополитикой – других инструментов у них нет.

Сами собой всплывали и продолжают всплывать в медиа и социальных сетях подробности инцидента и, самое главное, трусости властей. Правительственные чиновники до такой степени накрутили себя и свое окружение «русской угрозой», что штурмовавшие аэропорт спецназовцы выпустили в таджика пол-обоймы автомата в упор. За жизнь стрелка теперь борются врачи.

Трагический инцидент показал, что несмотря на все введенные ЧП и ЧС, на закрытие СМИ, запрет Дня Победы и сокращение русского языка, установившийся в Молдове авторитарный режим не только чрезвычайно некомпетентен, но и чрезвычайно хрупок. Одного стрелка в аэропорту хватило, чтобы загнать власть в ступор. А что будут делать Санду, Речан, Спыну и другие, когда сотни и тысячи сторонников оппозиционных партий выйдут на реальный, а не согласованный с властью протест?

В нынешних условиях растущего экономического кризиса и катастрофического снижения уровня жизни в Молдове это не такой уж невероятный сценарий. Лидер оппозиционного Гражданского Конгресса Марк Ткачук объяснил произошедшую сегодня трагедию – «идиотами во власти». Глава другой оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон обвинил руководство страны в тотальной некомпетентности и потребовал отставок руководителей ответственных органов.

Эти обвинения и требования, если оппозиция сплотится и продолжит на них настаивать, могут стать первыми выбитыми кирпичами в стене молдавского режима.