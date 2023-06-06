Санду обвинила Россию за уничтожение Украиной Каховской ГЭС

Елена Острякова.  
06.06.2023 13:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Политика, Россия


Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в разрушении Новокаховской дамбы.

Об этом она написала в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в разрушении Новокаховской дамбы. Об этом она написала...

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«Я решительно осуждаю разрушение плотины в Новой Каховке сегодня утром. Атака России на критическую инфраструктуру равносильно военным преступлениям. Президент Зеленский, мы готовы оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и поддержать усилия по смягчению последствий», – написала Санду.

Молдавские журналисты обратили внимание на то, что президент использовала почти такие же формулировки, как те, которые использовала глава Евросовета Шарль Мишель, назвавший произошедшее «военным преступлением».

В октябре прошлого года Санду обвинила Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» в телефонном разговоре с российскими пранкерами, которых приняла за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее она обвиняла Россию в «зверствах» в Буче и обстреле Запорожской АЭС. В Молдове склонны предполагать, что тексты подобных заявления президентка получает из США, поскольку иногда она отвлеклась от украинского конфликта на поддержку протестов в Иране и Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме.

Примечательно, что на падение украинских ракет ПВО на молдавской территории Санду никак не реагирует.

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