Санду обвинила Россию за уничтожение Украиной Каховской ГЭС
Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в разрушении Новокаховской дамбы.
Об этом она написала в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я решительно осуждаю разрушение плотины в Новой Каховке сегодня утром. Атака России на критическую инфраструктуру равносильно военным преступлениям. Президент Зеленский, мы готовы оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и поддержать усилия по смягчению последствий», – написала Санду.
Молдавские журналисты обратили внимание на то, что президент использовала почти такие же формулировки, как те, которые использовала глава Евросовета Шарль Мишель, назвавший произошедшее «военным преступлением».
В октябре прошлого года Санду обвинила Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» в телефонном разговоре с российскими пранкерами, которых приняла за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Ранее она обвиняла Россию в «зверствах» в Буче и обстреле Запорожской АЭС. В Молдове склонны предполагать, что тексты подобных заявления президентка получает из США, поскольку иногда она отвлеклась от украинского конфликта на поддержку протестов в Иране и Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме.
Примечательно, что на падение украинских ракет ПВО на молдавской территории Санду никак не реагирует.
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