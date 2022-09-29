Санду объявила о предстоящей фильтрации граждан России

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Граждане России, которые прибывают в Молдову, будут проходить жесткую фильтрацию.

Об этом в эфире телеканала Jurnal TV заявила президент Молдовы Майя Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас из России доехать до Молдовы не очень легко. Например, в авиарейсе, который прибыл в Кишинев из Еревана, около трети пассажиров были российскими гражданами. Также многие приезжают на автобусах. Пограничная полиция Молдовы будет очень внимательно проверять тех, кто сейчас прибывает в Молдову. Необходимо выяснить, какие у них намерения и могут ли такие люди представлять угрозу для безопасности», — сказала Санду.

При этом она не исключает потока российских граждан, которые прибудут в страну, уклоняясь от мобилизации. По словам Санду пограничная полиция Молдовы будет самостоятельно решать, кого впустить, а кого нет.

По данным молдавских пограничников в этом году в страну въехало 1 360 россиян. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 3 825 въездов.

Депортацию и запрет на въезд россиянам практиковало ранее правительство, подконтрольное криминальному олигарху Владу Плахотнику. В 2017 году оно объявило российского вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата и запретило въезд в страну делегации города Москвы, направлявшейся с целью развития межрегиональных связей.

Был наложен запрет на въезд известному политологу Михаилу Делягину, корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Дарье Асламовой, другим ученым и журналистам. Под аналогичные санкционные меры попали помощники главы Федерального агентства по делам молодежи и многие другие российские представители из самых разных сфер.

В 2019 году Плахотнюк бежал из страны под страхом уголовного преследования. Однако ставящая себе в заслугу его изгнание Майя Санду, став президентом, возобновила практики криминального олигарха. В декабре прошлого года пограничная служба Молдовы задержала и депортировала 9 российских политологов, которые направлялись в качестве наблюдателей на президентские выборы в Приднестровье.