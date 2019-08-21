Санду объявила в Молдавии траур в день приезда Шойгу

21.08.2019, Москва, Елена Острякова

Кабинет министров Молдовы объявил 23 и 24 августа днями траура, а 23 августа – Днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов.

Об этом сообщает сайт Point, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«23 августа, в 10.00, в память о жертвах всех тоталитарных и авторитарных режимов, независимо от идеологии, правительство и органы государственной власти устроят минуту молчания. Органы центрального и местного публичного управления организуют 23 и 24 августа мероприятия, посвященные этому событию, в рамках бюджетных ассигнований», – отмечается в решении правительства.

Кроме того, правительство рекомендует государственным органам, предприятиям и организациям «отказаться от массовых развлечений в эти дни», а телеканалам – объявить минуту молчания.

Европарламент приурочил эту дату к подписанию пакта Молотова-Риббентропа (изначально Санду предлагала ввести день памяти жертв сталинизма и нацизма). 24 августа молдавский президент Игорь Додон намерен широко отпраздновать в стране 75-ю годовщину освобождения Молдовы от фашизма. На празднование приглашен министр обороны России Сергей Шойгу. Майя Санду предупредила министра обороны Павла Войку, что встреча с его российским коллегой будет не официальной, а частной.

«Господин Шойгу может посетить Республику Молдова как частное лицо, но ваша встреча не носит официального характера и никаких соглашений не может быть подписано. В будущем, если вы хотите пригласить гостей в Республику Молдова, эти приглашения должны быть сделаны в соответствии с законом, правительство необходимо уведомить заранее в письменной форме», – сказала Санду.

Премьер-министр попросила министра иностранных дел Нику Попеску пригласить в Кишинев посла Молдовы в РФ Андрея Негуцэ для прояснения ситуации.