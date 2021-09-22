Санду ошеломила пустой зал ООН очередным изгнанием российских войск из Приднестровья
Президент Молдовы Майя Санду выступила сегодня перед Генеральной ассамблеей ООН.
Она в очередной раз заявила, что настаивает на выводе российских войск из Приднестровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В духе конституционного нейтралитета Молдовы и норм международного права еще раз хочу отметить, что наша позиция о полном и безоговорочном выводе российских вооруженных сил остается неизменной.
Это же касается и вывоза или уничтожения боеприпасов в Колбасне — складов вооружений, которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде для всего региона в целом. В этом устремлении мы рассчитываем на поддержку международного сообщества», – сказала Санду.
Наблюдатели отмечают, что во время выступления Санду зал был практически пуст.
Спасибо!
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