Санду ошеломила пустой зал ООН очередным изгнанием российских войск из Приднестровья

22.09.2021 22:18 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Майя Санду выступила сегодня перед Генеральной ассамблеей ООН.

Она в очередной раз заявила, что настаивает на выводе российских войск из Приднестровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В духе конституционного нейтралитета Молдовы и норм международного права еще раз хочу отметить, что наша позиция о полном и безоговорочном выводе российских вооруженных сил остается неизменной. Это же касается и вывоза или уничтожения боеприпасов в Колбасне — складов вооружений, которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде для всего региона в целом. В этом устремлении мы рассчитываем на поддержку международного сообщества», – сказала Санду.

Наблюдатели отмечают, что во время выступления Санду зал был практически пуст.