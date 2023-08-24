Санду оскорбила Украину: желто-синие флаги перевернули с ног на голову

Алексей Логофет.  
24.08.2023 12:16
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политика, Скандал, Украина


Президент Молдовы Майя Санду оконфузилась во время записи видео с поздравлением в адрес Украины в честь Дня независимости с участием детей на ступеньках президентского дворца.

Её команда совершила непростительную в дипломатическом этикете оплошность, в результате которой все украинские флажки в руках детей оказались перевёрнутыми жёлтой полоской вверх.

Президент Молдовы Майя Санду оконфузилась во время записи видео с поздравлением в адрес Украины...

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«В международном этикете госсимволики перевернутый флаг обозначает оскорбление или унижение государства», – напоминает в своём телеграм-канале «Балкан-Центр».

Примечательно, что никто из записывавших, редактировавших видео и запускавшего его к распространению не заметил откровенной фейла с флажком и не попытался перезаписать видео. Видеоролик был одобрен и запущен к массовому распространению.

Несуразица с перевёрнутым украинским флажком уже стала объектом насмешек в социальных сетях. Скандал попытаются замять, но осадок всё равно останется. Думается, на Украине ещё не раз припомнят Санду неуважение к флагу.

Примечательно, что ни Санду, ни кто-либо из членов её команды ни единым словом не выразили поздравление в честь праздника, имеющего прямое отношение к их стране – годовщине победоносного завершения Ясско-Кишиневской операции и освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.

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