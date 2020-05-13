Санду осыпала комплиментами бандеровский режим в Киеве

13.05.2020, Москва, Елена Острякова

Украина и Молдова находятся «в одной геополитической связке» – противостоят Кремлю и стремятся в Евросоюз.

Об этом в интервью изданию «Гордон» заявила бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду, считающаяся главным прозападным конкурентом нынешнего президента Игоря Додона на предстоящих выборах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События последних шести лет в Украине имели реальное влияние на Республику Молдова. И нас очень радует, что Украина определила для себя цель – сближение с Европейским Союзом. Потому что для нас это главный и единственный путь. Нам очень важно, что происходит в Украине. Важно, чтобы у вас все получилось, чтобы вы не свернули с дороги, которую выбрали, иначе это ослабит и нас, Молдову», – сказала Санду.

Она посетовала на то, что раньше «Украина не всегда играла конструктивную роль», потому что «для некоторых людей в регионе приднестровский конфликт стал источником обогащения».

«Но отношение официального Киева изменилось после того, как стало понятно: Донбасс, как и Приднестровье, пытаются использовать для превращения наших стран в буферную зону между Западом и Россией. Пытаются использовать, чтобы превратить Украину и Молдову в государства с ограниченными суверенитетом и внешней политикой», – сказала Санду.

По ее мнению, так называемый «план Коазака», предложенный Россией в 2003году для урегулирования приднестровского конфликта, предполагал, что «все решения за нас принимались бы в Москве, а не в Кишиневе».

«Надо понимать: нынешний Кремль не откажется от своих изначальных планов. Они могут назвать этот документ по-другому, но цель одна – контролировать Молдову, контролировать Украину, чтобы наши страны остались в серой зоне между Европой и Россией, подконтрольной Москве», – сказала Санду.

Она также считает, что российский миротворческий контингент в Приднестровье – это «фактор нестабильности для Молдовы, Украины и Европы».