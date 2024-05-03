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Президент Молдовы Майя Санду от лица всего народа страны решила поддержать антиправительственный мятеж в Грузии.

«Молдова поддерживает народ Грузии, который демонстрирует непоколебимое мужество и глубокую приверженность демократии и свободе. Мы поддерживаем их стремление к усилению демократических институтов и строительству европейского будущего», – написала она в социальной сети X.

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При этом совершенно непонятно, кто уполномочил Санду от лица всей Молдовы портить отношения со страной, которая совсем недавно считалась одной из наиболее дружественных.

Следует отметить, что мирные антиправительственные протесты в Молдове в прошлом году Санду назвала «диверсией», «угрозой государственной безопасности» и «элементом гибридной войны». Министр внутренних дел РМ, соросёнок и борец с Георгиевской лентой Виорел Черноуцяну получил из рук Санду звание генерала за разгон мирных демонстрантов.