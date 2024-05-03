Санду от лица Молдовы решила поссориться с Грузией

Алексей Логофет.  
03.05.2024 15:35
  (Мск) , Кишинев
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Грузия, Дзен, Майдан, Молдова, Политика


Президент Молдовы Майя Санду от лица всего народа страны решила поддержать антиправительственный мятеж в Грузии.

«Молдова поддерживает народ Грузии, который демонстрирует непоколебимое мужество и глубокую приверженность демократии и свободе. Мы поддерживаем их стремление к усилению демократических институтов и строительству европейского будущего», – написала она в социальной сети X.

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Президент Молдовы Майя Санду от лица всего народа страны решила поддержать антиправительственный мятеж в...

При этом совершенно непонятно, кто уполномочил Санду от лица всей Молдовы портить отношения со страной, которая совсем недавно считалась одной из наиболее дружественных.


Следует отметить, что мирные антиправительственные протесты в Молдове в прошлом году Санду назвала «диверсией», «угрозой государственной безопасности» и «элементом гибридной войны». Министр внутренних дел РМ, соросёнок и борец с Георгиевской лентой Виорел Черноуцяну получил из рук Санду звание генерала за разгон мирных демонстрантов.

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