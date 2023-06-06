Нынешний президент Молдовы Майя Санду занималась в Гарвардском университете США исключительно с тьютерами (наставниками-репетиторами).

Об этом в эфире Первого канала рассказал российский политолог Сергей Судаков, обучавшийся одновременно с Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я находился как раз в Гарварде в то время, когда она училась. Она изначально была “крутой представитель Молдавии”, который учился на тьютерских курсах. Каждому тьютеру надо заплатить. В Гарварде тьютер – это совсем дорого. Час может стоить 500-700 долларов. А у нее таких тьтеров было человек 20», – сказал Судаков.

Сама Санду уверяла ранее в СМИ, что вложила в обучение 20 тыс долларов личных сбережений, взяла два кредита и выиграла две стипендии. Судаков уточнил, что школу восточно-европейских наук, где будущая президентка получала степень магистра государственного управления, патронировали Сорос и Рокфеллер третий год. Причем Санду обучалась там не 2 стандартных года, а три, дополнительный курс назывался «шлифовкой».

«Она не говорила на русском языке. Там было маленькое сообщество русскоязычных, и люди хотели кучковаться. К ней подходили и говорили: «Подруга, как дела». «Не надо разговаривать со мной на русском». Это 2009 год. Она уже тогда не хотела разговаривать на русском, потому что ее перевоспитали под другие цели. После этого она отправилась в Вашингтон, и цель ее жизни была поставлена», – рассказал Судаков.