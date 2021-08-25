Санду отказывается от украинского транзита, лишь бы газ назывался румынским

25.08.2021 20:30 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что через 5-6 лет Молдова может начать получать газ из Румынии.

Об этом президент сообщила в интервью moldova.europalibera, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Трубопровод существует, но в Румынии он слишком узкий. Теперь трубопровод расширяется, чтобы иметь возможность получить больший объем газа. Я надеюсь, что к середине следующего года этот этап будет завершен, и вскоре состоится обсуждение между правительствами Республики Молдова и Румынии, и это один из приоритетных вопросов — обеспечение энергетической безопасности и альтернативы энергоснабжения. Мы будем настаивать на этих проектах, но для того, чтобы эти инфраструктурные проекты были завершены через пять или шесть лет, мы должны их начать и быть уверенными, что они будут завершены», – сказала Санду.

Экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский высмеял эти планы.

«Правда, Румыния сама покрывает свой дефицит газа за счёт поставок из России, так что и к нам по этому газопроводу будет приходить, можно сказать, российский газ, но с другой стороны и, скорее всего, по более высокой цене. А так, альтернатива, конечно, есть», – написал Муравский в своем «фейсбуке».

С ним согласен российский эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

«Я считаю, что не напрасно госпожа Санду встречалась с господином Козаком. Она узнала новые планы «Газпрома» и, собственно говоря, о них и рассказала. Если брать первое полугодие 2021 года, то объем поставок российского газа в Румынию увеличился на 264%. В том случае, если будет увеличена мощность газопровода до Ясс, конечно же, Молдавия может перестать получать газ через территорию Украины и получать его из Румынии. При этом газ можно назвать румынским, болгарским, каким угодно еще. Это вторая нитка «Турецкого потока», – сказал Марцинкевич в интервью youtube-каналу «Спутник».

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, побывавший в Молдове, заявил, что «никто никому не должен делать подарки, но и никто никого не должен ущемлять». По его словам, РФ готова помочь Молдове, но на взаимовыгодных условиях, не в ущерб национальным интересам Российской Федерации.