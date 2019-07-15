15.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Россия
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Санду отклонила приглашение Медведева

Премьер-министр Молдавии Майя Санду отказалась приезжать в Москву, хотя получила приглашение от своего российского коллеги Дмитрия Медведева.

Об этом она заявила в интервью радио EuropaLibera, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть очень большие ожидания и, думаю, следующие два месяца я постараюсь оставаться дома и работать здесь. И своих коллег-министров попрошу предпринимать поездки за рубеж только тогда, когда это будет абсолютно необходимо», – сказала Санду.

Напомним, что Санду за первый месяц премьерства уже побывала в Брюсселе, в Бухаресте и Киеве. 13 июля молдавский премьер встретилась с с заместителем государственного секретаря США Дэвидом Хейлом и заявила, что США «были и остаются стратегическим партнером Республики Молдова в наших усилиях стать свободной и демократической страной».

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