Санду отметилась новым антироссийским демаршем. Ей напомнили про оплату за газ

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Президент Молдовы Майя Санду подписала в воскресенье закон об «информационной безопасности», предусматривающий запрет новостных и аналитических передач из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении. Фактически речь идет о возобновлении блокировки российских СМИ.

Глава Совета по телевидению и радио Молдовы Лилиана Вицу заявила, что «пропаганда будет наказываться гораздо жестче».

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«В законе устанавливается понятие дезинформации, что предполагает жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компанию лишат лицензии на семь лет», – заявила Вицу.

Молдавские чиновники утверждают, что ситуация на Украине вынудила их принимать жесткие меры. Наблюдатели отмечают, что дата подписания закона о цензуре совпала с 30-летием зверского нападения на приднестровские Бендеры.

«Сандовское гестапо будет бороться с любой официальной информацией, поступающей из России, как от «государства, признанного агрессором». Писать о преступлениях нацистского режима на Украине нельзя, поскольку это «поощряет военную или гибридную агрессию». Писать об успехах России, Белоруссии, Китая, Турции, стран Ближнего Востока, или даже Венгрии тоже будет нельзя, поскольку это «оправдание, продвижение и прославление диктаторских режимов».

Ну и выступать за традиционные ценности, называть педерастов извращенцами тоже будет запрещено, поскольку это «враждебно демократическим ценностям и процессам», и вообще «призывает к ненависти и насилию»«, – прокомментировал содержание закона молдавский политолог Владимир Букарский.

Отреагировали на новый закон и в России.

«Санду давно не скрывает враждебности к России. А что же там с оплатой российского газа со стороны Кишинева? По-прежнему просят Москву подождать в духе «партнерства»? Чего не скажешь, лишь бы не платить вовремя… Но никакого партнерства нет и быть не может. Тем временем проводится совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии, заключаются военно-политические соглашения с Бухарестом, запрещаются российские новостные программы, арестовывают тех, кто носит георгиевскую ленту…», – написал в своем ТГ-канале сенатор Алексей Пушков. «Вот как бывает, когда президент заглядывает в рот старшим товарищам из Европы. Но мы-то этим уже переболели. Отрезать новости из России означает всего лишь усиление однобокости взгляда президента и правительства. А еще – страх перед правдой и объективностью», – написал депутат Госдумы РФ от ЛДПР Андрей Луговой.

Борьба молдавских властей с российскими СМИ началась задолго до принятия одиозного закона. С 12 февраля 2018 года в Молдавии вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Под это ограничение попали российские телеканалы. В том же году координационный совет по телевидению и радио РМ оштрафовал телеканал «РТР-Молдова» за трансляцию парада Победы в Москве 9 мая на 85 тысяч леев (около $5 тыс.).

В конце декабря 2020 года парламентское большинство, сформированное Партией социалистов, успело принять законопроект о поправках в Кодекс аудиовизуальных услуг, отменяющий запреты.

Но уже в конце 2021 года президент Санду заявила о недопустимости «пропаганды со стороны России и других государств».

В середине октября председатель профильной парламентской комиссии Лилиана Николаеску-Онофрей, представляющая президентскую партию «Действие и солидарность», направила письмо Совету по аудиовизуалу, в котором потребовала проведения проверки трех телеканалов: Moldova 1, NTV и Primul în Moldova. Последние два показывают российские программы и новости.

Гонения на российские СМИ усилились после начала СВО на Украине. В марте Телеканал NTV Moldova был оштрафован на 25 тысяч леев за неправильно поданную информацию в новостях про Украину. Он якобы некорректно представил информацию о существовании в Украине американских биологических лабораторий.

Тогда же Совет телевидения и радио (СТР) оштрафовал телеканал «РТР-Молдова на 20 тысяч леев за одностороннее освещение событий в Украине.

7 июня Совет по телевидению и радио (СТР) Молдавии оштрафовал ретранслятора российского телеканала НТВ за представление в своей программе 9 мая как Дня Победы в Великой Отечественной войне, а не Второй мировой.

Вскоре был задержан гагаузский журналист Николай Костыркин по обвинению в «разжигании розни» и «призыву к войне». Это многих напугало. Известный шоу-блогер Kira объявила, что вынуждена отказаться от политического содержания своего дальнейшего контента.