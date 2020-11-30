Санду отрабатывает задание НАТО, обостряя ситуацию вокруг Приднестровья

30.11.2020, Киев, Игорь Петрогв

Майя Санду, став президентом Молдовы, должна была начать делать провокационные заявления о Приднестровье, но они приведут, скорее, к началу кулуарных переговоров о ситуации в регионе, чем к каким-то попыткам Молдовы повлиять на нее силовым путем.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Санду сейчас пытается делать заявления, которые обозначат ее как личность решительную – тут низкий поклон тем западным силам, которые ее, с ее румынским гражданством, на ее пост вывели. Было прогнозируемо, что вопрос Приднестровья станет одним из тех вопросов, которые легко довести до состояния обострения.

Санду являет готовность создать новую возможность обострения ситуации. Введения новых санкций против России и пр. Понятно, что Молодова не может влиять на ситуацию силовым путем в силу отсутствия сколько-нибудь серьезных вооруженных сил. Но Молдова граничит с членом НАТО Румынией, что дает НАТО повод заявлять об угрозах.

Сказать, до какой степени ситуация обострится, сложно. Если в этом регионе добавится еще одни вооруженный конфликт, это станет колоссальной проблемой для всей Европы.

Санду, в силу свой глупости и азарта, воспитанного в институциях Сороса, обязательно должна нести подобную ересь, но, я думаю, что такого рода провокативные заявления, скорее, повлекут поток каких-то кулуарных переговоров и других скрытых событий, а итог их мы увидим спустя какое-то время.

То, что звучат жесткие заявления с российской стороны, ожидаемо. Россияне всегда говорили, что будут Приднестровье защищать, для них это вынужденная позиция. В регионе до сих пор есть склады боеприпасов и военный контингент в немалом количестве. Ну и люди в Приднестровье заявили о своем желании сохранять тот статус, который они уже давно получили», – сказал эксперт.