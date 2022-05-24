Санду подарила себе на 50-летие арест Додона

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Бывший президент Молдовы и лидер молдавской оппозиции Игорь Додон задержан сегодня на 72 часа. С утра молдавские спецслужбы провели обыски в его доме, доме его родителей и на базе отдыха в Садова, которая якобы принадлежит семье Додона.

Обыски сопровождались шоу провластных активистов: они принесли к дому Додона цветы и шампанское.

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Додона подозревают в коррупции и государственной измене. Поводом для возбуждения уголовных дел против него стала видеозапись, сделанная в 2019 году, вброшенная в интернет в ходе президентской кампании в 2020 году. На ней тогдашний президент Молдовы беседует с криминальным олигархом Владом Плахотнюком. В ходе беседы подчиненные Додона принимают от Плахотнюка черный целлофановый пакет. Противники президента утверждали, что там находятся деньги.

Сам Додон оправдывался тем, что прекрасно знал тогда, что беседа записывается, и хотел усыпить бдительность «хозяина Молдовы» Плахотнюка, чтобы добиться отставки контролируемого олигархом правительства. Последовавшие события действительно привели к бегству Плахотнюка из Молдовы.

Близкий Додону генпрокурор Молдовы Александр Стояноглу отказался возбуждать уголовное дело на основании видеозаписи. Позже он, личный враг нового президента Майи Санду, был отстранен от должности и попал под домашний арест.

Сама Санду сегодня отмечает 50-летний юбилей. Она вместе с премьер-министром Натальей Гаврилицей выехала из страны. Молдавские наблюдатели полагают, что эти совпадения не случайны.

На защиту Додона поднялась оппозиционная Социалистическая партия, почетным председателем которой он остается. Социалисты обещают организовать в Молдове массовые протесты.

«Будем готовы защищать демократию, свободы, возможность критиковать и мыслить свободно, возможность избирать и быть избранным. Иначе государство может быть ввергнуто в хаос. Мы готовы к протестам для защиты демократии. Власть не может дать людям результатов, поэтому даёт шоу. То, что происходит сегодня с нашим коллегой Игорем Додоном, – двухкопеечное шоу», – заявил вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча.

Депутат парламента Богдан Цырдя увидел связь между событиями в Молдове и Украине.

«Сценарий на поверхности. Вчера СБУ опубликовало показания Медведчука против Порошенко. Тому грозит арест. Как видите, полная синхронизация и тут, и там. Посол США не даст соврать», – написал он в своем ТГ-канале.

Украинский юрист Татьяна Монтян считает, что задержание Додона может быть инициировано Западом.

«Судя по всему наши коллективно-западные партнеры собираются делать какой-то движ в Приднестровье. Посмотрим, как будет отбиваться Додон и как далеко они пойдут», – сказала она в ходе своего сегодняшнего интернет-стрима.

С ней согласен российский политолог Марат Баширов.

«Додон, хотя и проиграл выборы президента страны, остаётся влиятельным политиком и при нем начинать военную операцию против Приднестровской республики опасно. Он легко может поднять протесты, а своих нацбатов по аналогу украинских в Молдове ещё не создали, чтобы запугивать активистов», – написал он в своем ТГ-канале.

Российский общественный деятель Николай Стариков считает, что США перешли к прямому управлению Молдовой.

«Антикоррупционной прокуратурой посол США в Молдове руководит давно и она уже стала инструментом преследования политических оппонентов. Теперь американская дипмиссия перешла к прямому управлению молдавским государством. Глядя на Украину, где подобное «прямое управление» практикуется давно, нельзя не отметить, что ничего хорошего, никому и никогда внешнее управление от Вашингтона не приносило», – написал он.

Российский политолог Евгений Минченко полагает репрессии против бывшего президента Молдовы частью западной кампании Cancel Russia (отменить Россию). Он напоминает, что Санду является гражданкой Румынии.

«Политика Cancel Russia работает не только против русских, но и против всех, кто хотя бы минимально заподозрен в симпатиях к России», – написал он в своем ТГ-канале.

Его белорусский коллега Александр Шпаковский отмечает, что Додон достойно противостоял политике репрессий, развернутой Санду.

«Последний год экс-лидера Молдовы всячески третировали в рамках различных уголовных производств, по факту принуждали к эмиграции. К чести Додона, при всех его минусах, он не сломался и никуда не уехал, хотя именно в малодушии упрекали бывшего молдавского президента его оппоненты», – написал Шпаковский.

Либеральный политолог Илья Гращенков считает, что Додон пал жертвой собственной двойственной политики.

«Он считался хоть и «виляющим», но все же пророссийским политиком, взаимоотношения с которым ранее курировал Дмитрий Козак. Интересно, что Додон вел политику схожую с Януковичем, также лавируя между ЕС и РФ. Что вызывало определенное беспокойство у обеих сторон», – написал Гращенков.