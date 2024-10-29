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Президент Молдовы Майя Санду провела телефонный разговор со своей грузинской коллегой и единомышленницей, либерал-глобалисткой Суламе Зурабишвили и выразила поддержку её антинародной позиции по непризнанию результатов парламентских выборов, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Молдова со всеми грузинами, которые борются за свободу, демократию и европейское будущее», – написал глава государства в соцсети X.

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Напомним, что по данным ЦИК Грузии, правящая патриотическая партия «Грузинская мечта», отстаивающая национальные интересы страны перед лицом коллективного Запада, набрала на парламентских выборах 54% голосов, а четыре оппозиционные партии — чуть более 37%.

При этом экзитполы, проведенные западными институтами, показывали победу оппозиции. США и ЕС призвали расследовать нарушения, якобы допущенные в ходе голосования, что является стандартным призывом на майдан со стороны коллективного Запада. Протестующие уже перекрыли движение на проспекте Руставели в Тбилиси и выкрикивают оскорбительные лозунги в адрес российского президента Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прибывшего в страну с визитом и первым поздравившим победившую партию.

По сути дела, Майя Санду, которой предстоит борьба во втором туре президентских выборов в Молдове, включилась в борьбу за свержение законного национально-ориентированного правительства в Грузии, ещё раз демонстрируя, что является агентом западного либерального неоколониализма.