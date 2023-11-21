Санду похвасталась, что твёрдой рукой ведёт Молдову по украинскому пути

Алексей Логофет.  
21.11.2023 23:25
  (Мск) , Кишинев
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Война, Дзен, Идиотизм, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Президент Молдовы Майя Санду, выступая в Киеве на совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, обвинила Россию в продолжающихся гибридных атаках на Молдову.

Она похвалилась тем, что эти попытки были сорваны путём закрытия телеканалов и запрета политических партий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Молдовы Майя Санду, выступая в Киеве на совместной конференции с президентом Украины Владимиром...

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«Гибридные атаки России на Молдову, похоже, не прекращаются. И чем быстрее мы движемся к ЕС, чем ближе мы к возможному членству в Евросоюзе, тем более мощными и изощренными станут атаки, преграждающие наш путь», – валяла дурака Санду.

По её словам, руководство Молдовы отслеживало последние подобные попытки во время местных выборов в начале этого месяца, «когда криминальные посредники играли в грязные игры с Москвой».

«Партии, созданные для продвижения делишек России, пытались победить, подкупая и платя за голоса – тайно привлекая деньги для финансирования своей деятельности. Я рада сообщить вам, что наши учреждения сорвали их попытки. Мы не могли допустить, чтобы это произошло», – трепалась президент, в пух и прах проигравшая недавние местные выборы.

Санду заявила, что Молдова является испытательным полигоном:

«Если Россия добьется успеха в Молдове, она попытается использовать те же методы и в других частях Европы», – ничтоже сумняшеся заявила руководитель страны, с которой у России сохраняются дипломатические отношения.

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