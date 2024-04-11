Санду получила позор в Гагаузии

Визит президента Майи Санду в Гагаузию предсказуемо закончился провалом. Санду решила выбрать время, когда башкан автономии Евгения Гуцул находилась с визитом в Москве. Местные власти, которые жаждут получить финансирование от центральных властей и евродоноров, попытались создать президентке самые комфортные условия: мэр города Комрат Сергей Анастасов распорядился о запрете уличных мероприятий в день визита.

Жители автономии предсказуемо проигнорировали распоряжение комратского градоначальника, чей авторитет и в городе, и в Гагаузии рухнул ниже плинтуса (после встречи он договорился до прямых угроз в адрес горожан и жителей автономии, заявив, что «на их счастье, Молдова – демократическое государство, а в другой стране они бы отсиживали не первое пятилетие»).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

У Комратского университета, где должна была выступать Санду, собрались тысячи людей. Начался стихийный митинг, на котором местные жители не стеснялись в выражениях в адрес главы государства и её западных покровителей. Территория университета была отгорожена от людей тройным кордоном полиции, а Санду была вынуждена заходить и выходить через подсобное помещение.

В самом университете Санду провела встречу только с тремя из 26 мэров городов и сёл, задавать вопросы на которой решился только глава города Вулканешты, представитель Партии социалистов Николай Посмак. По распоряжению преподавателей в актовый зал университета были согнаны студенты, которым, как они признались прямо в ходе встречи с президенткой, запретили задавать Санду вопросы политического характера.

Встречу с гагаузами Санду провела на ненавистном ей русском языке. Она долго рассказывала про потоки писем от гагаузов, которые просят её обуздать коррупцию в автономии, про то, что гагаузы, и вообще все несогласные, протестуют «только за деньги», про то, какая в Молдове демократия, в отличие от России, и про то, как всем, и в первую очередь гагаузам, будет хорошо в Евросоюзе. После этого она столь же стремительно ретировалась через чёрный ход, как и приехала.

На контрасте с позорным визитом Санду в Гагаузию сотни людей триумфально встречали в Кишинёвском аэропорту башкана Евгению Гуцул, вернувшуюся из России. Люди приехали в аэропорт на фоне слухов о предстоящем аресте башкана по прилёту в Молдову: ей по выдвинутому обвинению о «незаконном финансировании партии», грозит до 10 лет тюрьмы.

Возникает вопрос, ради чего Санду потребовался очередной позор в Гагаузии. Очевидно, для западных кураторов и спонсоров: показать, насколько в Молдове сильна «пятая колонна Путина», которая якобы готовится устроить на территории евроинтегрирующейся страны второй Донбасс.