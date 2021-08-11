Санду пообещала Козаку не устраивать блокаду Приднестровья

11.08.2021, Москва, Елена Острякова

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак посетил сегодня Кишинев и провел встречи с президентом страны Майей Санду, премьер-министром Натальей Гаврилицей и главой МИД Нику Попеску.

При этом Козак отказался встречаться со спикером молдавского парламента Игорем Гроссу, известного своей ненавистью к Приднестровью. Московский гость сослался на нехватку времени.

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После переговоров к журналистам вышел только Козак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«После того, как сформировалось правительство, и наступил элемент стабильности, мы договорились обсудить вопросы двусторонней повестки, которые существуют. Мы обсудили весь перечень вопросов, разговор был очень конструктивным и доброжелательным. Договорились о сотрудничестве и начале диалога на межведомственном уровне буквально с завтрашнего дня по всем тем темам, которые вызывают озабоченность у граждан Молдовы и России», – сказал он.

Он сообщил, что молдавская сторона попросила оказать содействие в решение приднестровской проблемы и связанного с этим вопроса утилизации боеприпасов.

«Мы в этом тоже заинтересованы», – сказал Козак.

Представитель президента РФ сильно удивил молдавских журналистов, заявив, что Россия не собирается урегулировать приднестровский кризис.

«Никак не вижу, это ваше внутреннее дело. Россия готова оказать содействие в том, чтоб вы договорились так же, как это было и раньше. Мы не готовы выдвигать какие-то собственные условия. Это не наше дело, это ваше внутреннее дело», – сказал Козак.

Вместе с тем он сообщил, что Санду пообещала ему не инициировать блокаду Приднестровья.

«Майя Григорьевна заверила, что озабоченности ни у кого не должно быть. Никакой блокады не будет. Они делают все, чтоб она не наступила 1 сентября, исходя из того, что не территории Приднестровья проживают граждане республики Молдова», – сказал Козак.

По его словам, они обсуждали взаимную беспошлинную торговлю и снятие ограничений для экспортеров. Козак не исключил, что скоро состоится встреча президентов двух стран.

«Если мы по всем перечисленным вопросам на рабочем уровне достигнем предварительного согласия, то встреча обязательно состоится. Есть огромная возможность для достижения таких договоренностей. Я сегодня это увидел исходя из диалога с президентом. РФ готова помочь Молдове с учетом собственных интересов. Будем дружить точно, и сотрудничать», – заверил Козак.

Санду прокомментировала встречу с российским гостем в своем телеграм-канале.

«Обсудили и урегулирование приднестровского конфликта. Подтвердила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно-признанных границах. У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан. Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов. Оценили готовность российской стороны к их активизации, что будет способствовать укреплению диалога между нашими странами», – сказала она.