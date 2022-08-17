Санду: После войны будет хороший шанс решить приднестровский вопрос

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Молдова не будет закупать газ для Приднестровья.

Об этом в эфире местного телеканала города Бельцы заявила президент Молдовы Майя Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всегда говорила, что мы должны решить приднестровский вопрос только мирным путем. Кризис не хорошее решение для этого вопроса. Конечно, есть разговоры, что будет, если «Газпром» отключит. Это будет означать отключение газа и для правого, и для левого берега. Тогда встанет вопрос следующим образом. Правый берег платит за газ даже тогда, когда он очень-очень дорогой, а левый берег не платит. «Энергоком» будет покупать для правого берега, а кто будет покупать для левого берега, если он не захочет платить? Мы считаем неправильны, чтобы потребители на правом берегу платили за потребление на левом берегу. Если они согласятся платить, то тогда можно будет решить вопрос. Мы не хотим эскалации, она не выгодна никому», – сказала Санду.

Она надеется, что Молдове удастся присоединить к себе Приднестровье после окончания «войны» на Украине.

«Когда закончится война в Украине, у нас появится хороший шанс решить мирным путем приднестровский вопрос. Для нас важно, чтобы это было мирно и чтобы решение было внутри наших международно признанных границ. Сейчас говорить о решении приднестровского вопроса, когда у нас война рядом, несерьезно», – сказала Санду.

На прошлой неделе «Молдовагаз» заявил, что не сможет заплатить «Газпрому» за газ, потребленный в августе. Средств предприятия хватит только чтобы покрыть потребление в июле.