Санду поздравила гибнущую Украину с выбором «европейского пути»

Алексей Логофет.  
21.11.2023 22:29
  (Мск) , Кишинев
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Война, Дзен, ЕС, Идиотизм, Майдан, Молдова, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Президент Молдовы Майя Санду заявилась в Киев в годовщину начала кровавого вооружённого переворота, спровоцированного действиями коллективного Запада, который привёл Украину к катастрофе и гибели сотен тысяч человек.

В своём выступлении она растеклась в панегириках в адрес режима Зеленского и в очередной раз облила помоями Российскую Федерацию – страну, с которой Молдова сохраняет дипломатические отношения, и от которой критически зависит в целом ряде вопросов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Молдовы Майя Санду заявилась в Киев в годовщину начала кровавого вооружённого переворота, спровоцированного...

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«Мне очень приятно снова находиться в Киеве с господином президентом Зеленским, поскольку Украина продолжает героически сопротивляться неспровоцированному вторжению России».

Это заявила президент Молдовы Майя Санду в ходе своего визита в Киев, приуроченного к «Дню достоинства и свободы Украины», в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

«В эту знаменательную годовщину, спустя десять лет с тех пор, как храбрые украинцы развязали волну протестов, известную как Евромайдан, я горжусь тем, что чту их наследие. Они боролись за лучшую жизнь, жизнь в Европе, где они были бы свободны от российского влияния и могли бы сами решать свое будущее. Некоторые из них принесли высшую жертву. Я кланяюсь им с глубоким уважением. Их наследие заключается в том, что сегодняшняя Украина, как и Молдова, выбирает европейское, демократическое будущее вместо того, чтобы поддаваться авторитарным репрессиям внешней силы, которая хочет контролировать нашу судьбу», – вещала Санду.

Отметим, что ни один руководитель суверенной России после 1991 года не позволял себе столь нагло и бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела Украины и Молдовы, как это делает коллективный Запад, особенно начиная с 2014 года.

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