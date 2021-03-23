Санду препятствует доставке российской вакцины в Приднестровье

23.03.2021, Москва, Елена Острякова

Вопрос поставок российской вакцины «Спутник V» в Приднестровье зависит от доброй воли Молдовы, поскольку поставки будут осуществляться через аэропорт в Кмшиневе.

Об этом в интервью телеканалу ТСВ заявил председатель Верховного совета ПМР Александр Коршунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Квоты по выделению нам вакцины приняты. Другой вопрос, когда ее смогут нам доставить. Есть еще взаимоотношения РФ с Республикой Молдова. Там вопрос вакцинации «Спутником V» еще не разрешен полностью. Я думаю, что этот вопрос должен быть в скорейшем порядке разрешен. И в рамках общей партии, которая будет направлена в Молдову и Приднестровье, мы в скором времени получим вакцину», – сказал Коршунов.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что республика не будет применять вакцину «AstraZeneca», которую передала Румыния через Молдову. Вместе с тем, президент Молдовы Майя Санду постоянно находит отговорки, чтобы не использовать российскую вакцину.

На прошлой неделе делегация Приднестровья побывала в Москве на круглом столе в Госдуме РФ. По его итогам была принята программа сотрудничества, которую передадут в администрацию президента России.

«Этот документ является стартовым толчком для нового витка взаимоотношений между Приднестровьем и Россией с целью более точечного определения тех направлений, которые нас волнуют. Это и экспорт товаров в РФ, и инвестиционная политика, и гуманитарная помощь: вакцина, медпомощь, медоборудование, поддержка социально уязвимых слоев населения. Это и поддержка агропромышленного комплекса в связи с прошедшей засухой», – сказал Коршунов.

Ожидается, что в Тирасполь приедет бригада российских медиков. Кроме того будут сохранены надбавки пенсионерам.