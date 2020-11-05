Санду превращает границу между Молдовой и Приднестровьем в непреодолимый ров

05.11.2020, Москва, Елена Острякова

Молдавские политики из партии оппозиционерки Майи Санду способствуют тому, чтобы Запад признал независимость Приднестровья.

Об этом в эфире «НТВ-Молдова» заявил экс-министр юстиции Станислав Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Приднестровье как и Гагаузия давным-давно живут своей жизнью. У них выросло целое поколение людей, которые не жили ни одного дня в составе Молдовы. Они не представляют никакой другой жизни, как жизни в Приднестровье.

То, что у нас произошло, когда блокировался доступ избирателей из Приднестровья на правый берег, лишний раз доказывает, что граница, которая существует между Приднестровьем и Молдовой, превратилась в глубочайший разрыв.

Я думаю, что такого рода мероприятия способствуют тому, что наши западные партнеры, наблюдая за этими событиями, сказали бы: «Ну, ребята, вы извините, но вы сами делаете так, что нет другого выхода, как признать независимость Приднестровья», – сказал Павловский.

Напомним, 1 ноября сторонники Майи Санду и прозападных партий блокировали участие жителей Приднестровья с молдавскими паспортами в выборах президента Молдовы.

В Варнице был выставлен пикет перед лицеем, в котором был открыт избирательный участок. Они держали плакат на русском языке «Нам не нужен ваш ковид». Другие группы протестующих пытались блокировать 4 моста, по которым якобы пытался проехать автобус с приднестровскими избирателями.

На одном из мостов был задержан рейсовый автобус. Депутат из партии Санду Игорь Гроссу перегородил своей машину дорогу из Бендер в Варницу, чтобы «не допустить сепаратистов».

Ни одна молдавская правозащитная организация не высказалась публично по факту нарушения прав приднестровцев.