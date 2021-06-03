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03.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Молдова, Политика
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Санду превращает Молдову в антироссийский плацдарм

Бывший лидер Молдовы ныне возглавляющий оппозиционную Социалистическую партию Игорь Додон раскритиковал свою преемницу прозападную...

Бывший лидер Молдовы ныне возглавляющий оппозиционную Социалистическую партию Игорь Додон раскритиковал свою преемницу прозападную Майю Санду за попытку ввести сенкции против Белоруссии.

Об этом он заявил в эфире телеканала Ren Молдова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша позиция: мы должны дружить со всеми – с Западом, с Востоком, американцами, русскими и так далее. И не пытаться вмешиваться в геополитическую борьбу между ними. То, что происходит сейчас… На прошлой неделе нацбанк Молдовы, понятно, что не без согласия презедентуры, попытался подключиться к санкциям Запада против Лукашенко. Разослал письма банкам, что запрещается проводить банковские операции с предприятиями из Белоруссии.

Это означает те 200 миллионов долларов, которые у нас сейчас в торговле с Белоруссией, а мы туда поставляем вино, фрукты, консервы, оттуда поставляем трактора. В каждом селе есть по 20-30 тракторов МТЗ. В Кишиневе троллейбусы и автобусы белорусские. Это внешнее управление. Майя Санду хочет, чтобы понравиться американским и европейским кураторам присоединиться к санкциям. А нам это для чего?», – недоумевает Додон.

«Что получит молдавский гражданин и Республика Молдова оттого, что присоединится к этим санкциям? Только то, что их похвалят на каком-то форуме? Если запретят банковские операции с белорусскими компаниями, закроется полностью экспорт и импорт. Нужно искать какие-то пути через Россию, но это чревато большими потерями для молдавских производителей», – считает экс-президент Молдовы.

Он добавил, что Санду последовательно выводит страну из всех интеграционных структур постсоветских стран.

«Правые хотят Молдову превратить в антироссийский плацдарм. То же самое, что происходит на Украине. Молдова последние несколько лет держала взвешенную внешнюю политику, дружила со всеми. Соглашение с ЕАЭС есть, но мы получили статус наблюдателя в ЕАЭС. Мы активно участвовали на всех площадках СНГ. Что делает нынешний президент? Она не приняла участие во встрече президентов ЕАЭС. Сейчас должна быть встреча лидеров СНГ, я уверен, она тоже не примет участие. Вот разница между нами. Они заняли жесткую проевропейскую, проамериканскую позицию и антироссийскую. Если завтра Брюссель или Вашингтон скажет: срочно выводите посла РФ, – если будет у Санду свое правительство, она сделает, хотя это не соответствует интересоам Молдовы», – сказал Додон.

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