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Формально нейтральная на бумаге Молдова превратилась в логистический хаб для транспортировки военных грузов в интересах Запада. Он этом в ходе передачи Лилии Бураковской «Территория свободы» заявил экс-премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Он напомнил, что на аэропорты в Кишиневе и Маркулештах регулярно приземляются военные самолёты.

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«Есть фотографии с приземлившимися транспортными и военными самолетами. Меня, как гражданина, как родителя, беспокоит все происходящее», – признался политик.

Он выразил сомнение, что Молдова передает только гуманитарные грузы.

«Я в это не верю, поэтому призываю всех: не играйте с огнем. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры. Мы должны не допустить этого. Надо призывать к миру и способствовать завершению конфликта», – считает Кику.

По его мнению, «граждане должны дать властям четкий сигнал, что не надо вовлекать Молдову в конфликты и превращать страну в поле битвы между Западом и Востоком».

Отметим, что Ион Кику стал таким умным задним числом. Во времена его премьерства (2019 – 2020 гг.) вовсю продолжалось сотрудничество «нейтральной» Молдовы с агрессивным военным блоком НАТО.

«Мы сотрудничаем с НАТО, не входя в блок, мы не являемся его членами, мы партнеры. Мы с ними решили много проблем гуманитарного характера», – заявлял генерал Виктор Гайчук, занимавший пост министра обороны в правительстве Кику.

В настоящее время Ион Кику выступает за евроинтеграцию без присоединения к НАТО. Возглавляемая им Партия развития и объединения Молдовы подписала «Пакт за Европу» совместно с правящей партией Майи Санду «Действие и солидарность».