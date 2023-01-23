Санду приказали вступать в НАТО, а Зеленскому – идти в Приднестровье

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Президент Молдовы Майя Санду, наконец, озвучила то, что и так было очевидно всем независимым наблюдателям: она хочет лишить свою стану нейтрального статуса и завести ее в НАТО.

Об этом она заявила американскому изданию Politico, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это в одиночку, или нам следует стать частью более крупного альянса. И, если в какой-то момент мы как нация придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса», — сказала Санду.

При этом она отметила, что пока «благодаря украинскому мужеству и стойкости, Молдова не сталкивается с военными угрозами».

Бывший министр обороны Анатол Шалару заявил в эфире «ТВ Молдова», что Санду начала говорить про НАТО, потому что «ей разрешили». Он утверждает, что в прошлом году молдавское правительство проявило «трусость и безволие», отказавшись от вооружений, которые ей предложили, боясь реакции России.

Такого же мнения придерживается бывший президент Молдовы Игорь Додон.

«Подобные декларации Майи Санду снова демонстрируют, что она действует по приказу своих заокеанских хозяев, против интересов страны и народа, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдовы. Наши граждане хотят сохранения нейтралитета и мира, о чём свидетельствуют результаты многочисленных опросов общественного мнения, и они никогда не согласятся стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России», – написал Додон в своем ТГ-канале.

Лидер молдавской партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук считает, что нынешняя власть не сможет отказаться от нейтралитета законным путем, поэтому она ликвидирует Молдову как государство. С ним согласен сенатор РФ Андрей Климов.

«Неужели госпожа Санду столь безразлична к молдаванам и настолько зависима от Вашингтона, его европейских прислужников, что готова вот-вот повторить самоубийственную политику таких национал-предателей из соседней ей Украины как Порошенко и Зеленский?! А, может, цель Санду и Ко – сделать пока ещё нейтральную и формально независимую Молдову провинцией натовской Румынии (пожалуй одной из самых отсталых стран-членов НАТО)?» – написал Климов.

В Румынии давно готовы принять новую провинцию, но параллельно наметилась активность и к востоку от Молдовы. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вопрос Приднестровья будет темой переговоров между Украиной и Россией.

Это заявление с восторгом воспринял вице-спикер молдавского парламента Михай Попшой. Он публично в телеэфире поблагодарил Зеленского. Однако у других слова украинского президента вызвали недоумение.

«А какое, собственно говоря, дело президенту Украины до чисто внутреннего вопроса Республики Молдова? Да, Приднестровье имеет границу с Украиной, но обсуждать этот вопрос Киев должен с Кишинёвом и только в качестве одного из гарантов возможного урегулирования. Впрочем, вряд ли Россия будет обсуждать с Зеленским какие-то вопросы кроме условий капитуляции…», – написал молдавский журналист Илья Киселев.

Означают ли заявления Санду и Зеленского намерение начать мирный раздел Молдовы: основная часть во главе с Кишиневом уходит в Румынию и НАТО, а Приднестровье забирает Украина?

Опасность такого исхода, видимо, почувствовал спикер молдавского парламента Игорь Гросу и предъявил права Румынии на Приднестровье. Он принялся уверять, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдовы в ЕС, а само Приднестровье перестало быть серой зоной для контрабанды.

Далее Гроссу разошелся и обвинил Киев в ущемлении прав румынского нацменьшиства, и румынского языка в Буковине.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк успокаивает молдаван в эфире местного телеканала ТВ8: о претензиях на Приднестровье речи не идет. Киев просто хочет освободить Молдову от Русского мира, а для этого – зачистить пророссийские партии. Видимо подразумевается, что сама Санду с этим не справляется.

Что касается Тирасполя, там надеются, что Киев и Бухарест перегрызутся раньше, чем договорятся об «окончательном решении приднестровского вопроса».

«Угроза есть, и нелепо это отрицать. Но есть и запутанная дипломатическая обстановка, которая позволяет надеяться на то, что мы этого избежим. Очень сложная система переплетения интересов разных стран и международных организаций. Я делаю ставку на то, что именно эти противоречия удержат здесь мирную ситуацию», – сказал в эфире ТСВ приднестровский политолог Андрей Сафонов.