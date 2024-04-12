«Санду принесёт войну в Молдову» – экс-президент страны

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Война может прийти в Молдову только при власти Майи Санду. Она ведёт к этому страну, и она будет разжигать ситуацию в стране, чтобы сохранить власть.

Об это заявил экс-президент Молдовы Игорь Додон в ходе своего традиционного пятничного эфира «Прямая линия с Игорем Додоном».

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«Я надеюсь на мудрость наших западных и восточных партнёров. Мы не должны превращаться в полигон для военных действий между Западом и Востоком. Мы нейтральная страна, мы должны сами разобраться с нашими проблемами и сохранить Молдову, исходить из наших национальных интересов», – заявил бывший глава государства.

По его словам, «Санду этого не понимает и, к сожалению, и не поймёт, и это ещё одна причина, почему мы должны избавиться от этой власти как можно скорее».

Он также раскритиковал провальный визит действующего президента страны в Гагаузию.

«Подобного позора я не припомню. Прятаться в кустах и нагнать сотни полицейских только ради того, чтобы сделать селфи в Комратском университете», – отметил Додон.

По его словам, это происходит потому, что Майя Санду выступает против тех регионов, где голосовали не за неё:

«Она диктатор, который не может и не хочет наладить отношения с людьми с другим мнением», – охарактеризовал экс-президент свою сменщицу.

По мнению Додона, стремление Гагаузии обратиться за помощью к Москве – прямой результат политики Санду и её партии «Действие и солидарность» в отношении Гагаузской автономии и других регионов Молдовы.



«Когда центральные власти не желают общаться с кем-то из-за своих узких геополитических интересов, в данном случае с Россией, регионы, пытаясь выжить, сами налаживают связи. Руководство Гагаузии обратилось напрямую к РФ, и хочу предупредить центральные власти, Майю Санду, что в ближайшее время так будут поступать большинство районов Республики Молдова, где в руководстве не PAS, а представители других партий. Вот до чего вы довели ситуацию», – резюмировал Игорь Додон.