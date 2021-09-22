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22.09.2021 12:58 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Молдова, Политика, Россия
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«Санду приступила к ликвидации всех элементов присутствия и перспектив РФ в Молдове» – Шелин

Президент Молдовы Майя Санду окончательно встала на антироссийские рельсы. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Президент Молдовы Майя Санду окончательно встала на антироссийские рельсы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Независимой газете» заявил руководитель Социал-демократической партии Молдовы.

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Он напомнил, что во время президентской и парламентской кампаний Санду обещала, что готова вести переговоры с Владимиром Путиным и обсудить все вопросы повестки дня, начиная от цены на газ и беспошлинного ввоза в РФ молдавской продукции до урегулирования приднестровского конфликта. Но теперь она фактически от всего этого отказалась.

«Мгновенно был запущен механизм создания межгосударственного проекта ликвидации всех элементов присутствия и перспектив РФ в Молдове», – сказал Шелин.

«Санду приступила к выполнению плана США, которые в лице своего посла в РМ помогли ей прийти к власти. У этого плана две составляющие. Первая касается создания оси Кишинев–Киев. Санду будет крепить ее и дальше, так как понимает, что без Украины не сможет урегулировать приднестровский конфликт. Этим объясняется и поддержка запрета Украиной въезда на ее территорию автомашин с приднестровскими номерами, введенного 1 сентября. Вторая составляющая направлена на отделение ЕС от РФ. Отсюда и «Ассоциированное трио» (Украина, Молдова, Грузия), и создание на его основе пояса друзей США – с привлечением Польши, Румынии, стран Балтии», – отмечает политик.

Он прогнозирует, что Санду будет «уводить Молдову все дальше от России».

В то же время собеседник издания считает, что заниматься проблемами своей страны, такими как цены на газ, расширение рынка сбыта Санду не станет. ПО мнению Шелина, из-за этого «зимой в Молдове появятся лозунги с требованием досрочных перевыборов парламента».

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