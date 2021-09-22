«Санду приступила к ликвидации всех элементов присутствия и перспектив РФ в Молдове» – Шелин

22.09.2021 12:58 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Президент Молдовы Майя Санду окончательно встала на антироссийские рельсы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Независимой газете» заявил руководитель Социал-демократической партии Молдовы.

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Он напомнил, что во время президентской и парламентской кампаний Санду обещала, что готова вести переговоры с Владимиром Путиным и обсудить все вопросы повестки дня, начиная от цены на газ и беспошлинного ввоза в РФ молдавской продукции до урегулирования приднестровского конфликта. Но теперь она фактически от всего этого отказалась.

«Мгновенно был запущен механизм создания межгосударственного проекта ликвидации всех элементов присутствия и перспектив РФ в Молдове», – сказал Шелин.

«Санду приступила к выполнению плана США, которые в лице своего посла в РМ помогли ей прийти к власти. У этого плана две составляющие. Первая касается создания оси Кишинев–Киев. Санду будет крепить ее и дальше, так как понимает, что без Украины не сможет урегулировать приднестровский конфликт. Этим объясняется и поддержка запрета Украиной въезда на ее территорию автомашин с приднестровскими номерами, введенного 1 сентября. Вторая составляющая направлена на отделение ЕС от РФ. Отсюда и «Ассоциированное трио» (Украина, Молдова, Грузия), и создание на его основе пояса друзей США – с привлечением Польши, Румынии, стран Балтии», – отмечает политик.

Он прогнозирует, что Санду будет «уводить Молдову все дальше от России».

В то же время собеседник издания считает, что заниматься проблемами своей страны, такими как цены на газ, расширение рынка сбыта Санду не станет. ПО мнению Шелина, из-за этого «зимой в Молдове появятся лозунги с требованием досрочных перевыборов парламента».