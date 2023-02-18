Санду признала: Население против вступления Молдовы в НАТО

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В нынешних реалиях нейтральный статус Молдовы исчерпал свою необходимость, однако «из-за российской пропаганды» с этим не согласно население страны.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила молдавский президент Майя Санду, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глядя на то, что Россия делает с Украиной сегодня, совершенно понятно, что нейтралитетом мы не защитимся, нейтралитет может помочь только когда другие страны уважают этот нейтралитет. Но у нас сейчас недостаточно поддержки со стороны населения в том, что мы должны стать членом альянса и больше не сохранять нейтралитет. Мы понимаем, почему это так. Потому что очень сильна российская пропаганда в нашей стране. Говорится, что нейтралитет означает отказ от усиления обороны, но в Молдове очень многие боятся войны, поэтому необходимо этих людей переубедить с тем, чтобы противостоять этой пропаганде. Но вопрос об изменении статуса нейтралитета не встаёт. Но в то же время мы должны усиливать наш оборонный сектор и войти в новую европейскую архитектуру безопасности», – сказала Санду.