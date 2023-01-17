Санду прочат в президенты «Великой Румынии»

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Президент Молдовы Майя Санду может стать президентом Румынии.

Об в эфире Romania TV заявил лидер румынских социал-демократов Марчел Чолаку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я один из сторонников Майи Санду и объединения в Великую Румынию. В практике Румынии были кандидаты с двойным гражданством. У нас кризис безопасности в этом районе, и мы должны быть очень осторожны в отношении всего контекста. Одно дело, что мы хотим или что считаем правильным, и совсем другое – реальность. Это рабочий сценарий. Никто не может помешать госпоже Майе Санду баллотироваться. Я поддерживаю госпожу Майю Санду, как могу, в еще более трудный период, который переживает Республика Молдова, но мы также принадлежим к разным политическим семьям», – сказал Чолаку.

Санду не скрывает, что имеет румынское гражданство и открыто принимает участие в выборах соседней страны.

Очередные президентские выборы должны состояться в Румынии и Молдове одновременно в 2024 году.

«Это же как надо ненавидеть свою страну, чтоб желать ей такого Президента? Ну ладно – эпидемию, ну ковровые бомбардировки, ну голодомор. Ну не сразу же Майю Санду», – написал в своем ТГ-канале бежавший от преследований молдавский бизнесмен Вячеслав Платон.

В румынской прессе продолжают обсуждать таинственный частный визит Майи Санду в ничем не примечательный румынский город Орадя на Рождество. Эксперты считают, что она с кем-то обсуждала президентские выборы в Румынии. Одна из версий — поддержка кандидатуры Лауры Кодруцы Ковеси, другая — ее собственное выдвижение кандидатом.

На встрече присутствовали представители трёх оппозиционных партий Румынии, а также представители румынской госбезопасности.

Количество молдаван, согласных на поглощение своей страны Румынией (унирю) выросло почти до 40%.

Таковы данные соцопроса, проведенного IDIS Viitorul совместно с центром социологических исследований CBS Axa и Академией Румынии. Однако эти данные не подтверждены независимыми структурами.