Санду продемонстировала, что она не Додон

11.07.2019, Киев, Елена Острякова

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила о полной поддержке территориальной целостности Украины.

Об этом она сказала сегодня в Киеве, где встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня честь быть в Киеве, столице европейской нации, которая продемонстрировала столько силы и стойкости в борьбе за свободу и независимость. Мы в Молдове полностью поддерживаем территориальную целостность Украины. Я чувствую глубокое уважение к украинцам, которые пожертвовали свой жизнью, чтобы защитить свою страну, ее суверенитет и будущее, как европейской державы», – сказал Санду.

Эту часть своего выступления она прочитала по-украински с бумажки, а затем перешла на английский язык, хотя прекрасно владеет русским.

Комментаторы отмечают, что Зеленский встречается с премьером Молдавии, а не с президентом, хотя ранее провел телефонный разговор с Игорем Додоном. Однако после этого украинский президент подвергся критике националистов. Они припомнили, что в ходе своей предвыборной кампании Додон признал российский статус Крыма. Не спасло ситуацию то, что после избрания он взял свои слова обратно.