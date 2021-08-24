Санду продемонстрировала двуличие на параде в Киеве

24.08.2021 16:34 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Четверо молдавских военнослужащих приняли участие в военном параде в Киеве, который прошел во вторник и приурочен к 30-летию независимости Украины.

Группу возглавил капитан Роты почетного караула Виктор Шипилов, а государственный флаг Молдовы пронес сержант Серджиу Чебырчиу.

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Ранее президент Майя Санду раскритиковала участие молдавских военных в параде ко Дню Победы в Москве, сославшись на пандемию. Сама Санду обычно 9 мая отмечает «День Европы».

Интересно, что молдавский президент сегодня наблюдала за парадом – она осталась в Киеве после участия в «Крымской платформе».