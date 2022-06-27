Санду продемонстрировала в Киеве, что знает язык Хозяина лучше Зеленского

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Новости Украины

Президент Молдовы Майя Санду сегодня посетила Украину. В первой половине дня ее свозили на экскурсию по Киевской области в города Бородянка, Буча и Ирпень, где продемонстрировали «зверства российских оккупантов».

Санду оперативно разместила отзыв в соцсети и проиллюстировала его фотографиями, демонстрирующими миру, как сильно она сострадает, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы призываем международное сообщество сделать все возможное для восстановления мира, расследования и наказания за необоснованные преступления, совершенные в этой войне. Мы на стороне мужественного украинского народа, который борется за свою свободу и за свободу Европы», – написала она.

Молдавские СМИ отметили, что на экскурсии Санду была без бронежилета в отличие от прошлый властных визитеров из Кишинева. Молдавский МИД анонсировал эту поездку.

«Киев упорно молчал о дате визита Санду. Объясняли, это необходимо в целях безопасности. Наши подтвердили да ещё пресс-релиз выложили. Забыли указать маршрут пути. Но все точки своего пребывания выложила. Не дай Боже, войны с такими идиётами во главе», – написала в своем ТГ-канале молдавская тележурналистка Елена Пахомова-Левицкая.

После прогулки Санду отвезли в Киев на Банковую, где ее встретил украинский коллега Владимир Зеленеский. Его пресс-служба оперативно выложила видеозапись встречи, на которой видно, что Санду упорно пытается общаться с украинским президентом по-английски. Зеленский под камеру реагирует на реплики вяло, явно понимая не все.

После продолжительного общения игра продолжилась на пресс-конференции. Хозяин Банковой с облегчением перешел на украинский, а потом и на русский – когда отвечал на вопрос журналиста про Приднестровье.

«Украина и Молдова имеют угрозы, в основе которых – агрессия России, поэтому общими должны быть и наши ответы на них. У нас с Молдовой не только общая граница, но и ценности и стремления», – сказал Зеленский.

Санду с английского не сбивалась, на каком бы языке ей ни задавали вопросы. Единственное, что она произнесла, не на языке внешних кураторов, это нацистский лозунг «Слава Украине!». В прошлый визит в Киев она тоже его кричала, но тогда перед молдавским президентом выстроили почетный караул, а сейчас пришлось вставлять лозунг в обычную речь.

«Молдова и Украина — не просто соседи. Украинцы борются не только за свою свободу, но и свободу своих соседей, и мы в Молдове это понимаем и ценим. Молдова осудила российское вторжение с самого первого дня и полностью территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Донбасс, Херсон, Мариуполь, Крым — это Украина», – заявила Санду.

Рабочий язык визита вызвал восторг у киевских пропагандистов.

«Зеленский принял на Банковой Майю Санду. Обратите внимание – они общаются на английском, хотя оба знают вражеский. Вывод: даже, если ты знаешь вражеский – не говори на нем публично. Будь как Зеленский, Санду и я», – написал член запрещенной в РФ радикальной украинской партии УНА-УНСО Назар Приходько.

В Молдове не поддержали киевскую эйфорию.

«Торжество маразма! Санду общалась с русскоязычным Зеленским на английском языке!», – прокомментировал визит депутат молдавского парламента Богдан Цырдя. «А чего вы удивляетесь? Английский – это язык духовного отечества их обоих. А по мне, даже хорошо. Чем меньше их нечестивые уста будут осквернять великий и могучий русский язык, тем лучше», – откликнулся политолог Владимир Букарский.

По мнению российского политолога Александра Носовича, язык не единственный абсурдный момент этой встречи.

«В логике здорового человека эта поездка должна привести к тому, что Молдавия никогда не пойдет по пути Украины, и молдавская власть не станет повторять ошибок Зеленского. В логике наркомана эта поездка поспособствует тому, что Молдавия устремится в НАТО, присоединится к санкциям против России и согласится на предложения Киева вдвоем атаковать Приднестровье. Хуже всего то, что Санду к этой наркоманской логике восприимчива…», – написал он.