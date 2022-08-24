Санду продолжает доставать Зеленского английским языком

24.08.2022  14:26 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Политика, Украина
Новости Украины

Прозападный президент Молдовы Майя Санду опубликовала этим утром поздравление Украины с днем независимости на английском языке.

«В День независимости Украины мы восхищаемся мужеством и непокорностью украинских людей – защитников своего дома и борцов за свободу, независимость и демократию. Вы являетесь источником вдохновения для будущих поколений. Мы с вами и желаем вам мира и процветания», – написала Санду.

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Прозападный президент Молдовы Майя Санду опубликовала этим утром поздравление Украины с днем независимости на...

Санду и ее подчиненные упорно не общаются с киевскими властями на русском, предпочитая румынский или английский.


В конце июня пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видеозапись встречи с молдавской коллегой, на которой видно, что Санду пытается общаться с украинским президентом по-английски. Зеленский под камеру реагирует на реплики вяло, явно понимая не все.

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