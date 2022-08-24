Санду продолжает доставать Зеленского английским языком

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Прозападный президент Молдовы Майя Санду опубликовала этим утром поздравление Украины с днем независимости на английском языке.

«В День независимости Украины мы восхищаемся мужеством и непокорностью украинских людей – защитников своего дома и борцов за свободу, независимость и демократию. Вы являетесь источником вдохновения для будущих поколений. Мы с вами и желаем вам мира и процветания», – написала Санду.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Санду и ее подчиненные упорно не общаются с киевскими властями на русском, предпочитая румынский или английский.

В конце июня пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видеозапись встречи с молдавской коллегой, на которой видно, что Санду пытается общаться с украинским президентом по-английски. Зеленский под камеру реагирует на реплики вяло, явно понимая не все.