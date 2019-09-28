Санду продолжает ломаться по поводу поездки в Москву

28.09.2019, Москва, Елена Острякова

Объявленный визит в Москву проевропейского премьер-министра Молдовы Майи Санду так и не состоялся в сентябре. Точная дата поездки до сих пор не назначена. Сама Санду говорит, что направится в Россию «в октябре или в ноябре».

Об этом она заявила в эфире RTR Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пытаемся найти конкретные решения по ряду вопросам. Самый важный вопрос для нас – это экспорт молдавской сельскохозяйственной продукции в Россию. Я надеюсь, что в скором будущем будут сделаны конкретные шаги, и я смогу поехать в Москву», – сказала Санду.

В июле Санду отклонила приглашение главы российского правительства Дмитрия Медведева, сославшись на занятость. При этом время на визиты в ряд европейских столиц, а также в Киев и в США у нее нашлось. Поехать в Москву Санду согласилась только после уговоров президента Молдовы Игоря Додона.

При этом она продолжила устраивать антироссийские демарши. Так, в августе Санду отчитала министра обороны Павла Войку за то, что тот пригласил российского коллегу Сергея Шойгу на празднование Дня освобождения Молдавии без соблюдения всех протокольных процедур. Она также распорядилась вызвать в Кишинев молдавского посла в РФ для консультаций.

Санду демонстративно уехала в Вашингтон во время проведения в Кишиневе Молдово-российского экономического форума. Тем не менее, вице-премьер РФ Дмитрий Козак ее дождался, однако информация об их встрече не была размещена на сайте молдавского правительства.