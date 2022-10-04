Санду проговорилась пранкерам, что стремится покончить с нейтралитетом Молдовы

Новости Украины

Президент Молдовы Майя Санду сожалеет, о том, что ее страна вынуждена придерживаться нейтрального статуса, который прописан в конституции.

Об этом она заявила в телефонном разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которых приняла за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Это (отказ от нейтралитета – ред.) не может происходить по моему решению, потому что это прописано в нашей конституции. Мы заявили о том, что нашего нейтралитета недостаточно для нашей обороны, потому что нейтралитет – это всего лишь инструмент внешней политики. Наш нейтралитет помогает, пока другие страны уважают его. Но глядя на то, что происходит с Украиной, мы, конечно, не можем думать, что наш нейтралитет остановит Россию. Если Россия решит напасть на нас, то не имеет значения, что написано в нашей конституции», – рассуждала Санду.

Она посетовала на свой народ, который не приветствует ее контактов с лидерами НАТО и поставки в Молдову американского вооружения.

«Нам нужно получить более широкую поддержку населения, чтобы инвестировать в наш оборонный сектор, потому что, к сожалению, пропаганда на протяжении многих лет создает здесь впечатление, что мы не должны инвестировать в вооруженные силы, потому что это противоречит нашему нейтралитету. Но это неправда, потому что в конституции написано, что мы нейтральная страна. В конституции сказано, что у нас должна быть армия. И если у нас есть армия, то ее надо вооружать, оснащать, развивать и так далее. Так что нам необходимо изменить восприятие людей, потому что из-за такой широкомасштабной пропаганды они думают, что как только мы начинаем вкладывать деньги в нашу армию, мы начинаем притягивать к себе войну. Мы пытаемся донести до них, что мы должны быть готовы, особенно глядя на то, что происходит в Украине, и то, как ведет себя Россия. Так что это часть нарратива, который необходимо донести до населения, чтобы они поняли, что нам следует больше инвестировать в армию», – проговорилась Санду.

Она также заверила «Шмыгаля», что готова к мобилизации.