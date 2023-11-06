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Партия «Действие и солидарность» во главе с Майей Санду проиграла выборы мэра Кишинёва.

По итогам обработки всех протоколов победу в первом туре одержал действующий мэр Иван Чебан. Он получил 50,62% голосов избирателей. Таковы данные, опубликованные на официальном сайте ЦИК Молдовы.

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Кандидат от правящей партии Лилиан Карп, ставший известным благодаря своей инициативе по запрету Георгиевской ленты, получил всего лишь 28,23% голосов. Третье место у представителя Партии социалистов Адриана Албу – 4,52%.

Отметим, что битва за столицу является центральной темой местных выборов в Молдове. Для правящей партии было важно взять Кишинёв под свой полный контроль.

В ходе избирательной кампании режим Санду представлял Чебана как «руку Кремля», несмотря на то, что он, выпускник РАНХИГС и многолетний идеолог Партии социалистов, после 24 февраля 2022 года оборвал все контакты с Москвой, публично назвал Россию «агрессором», признал Крым украинским и организовал в Кишинёве концерт украинской группы «Океан Эльзы», чей лидер Станислав Вакарчук не скрывает своих откровенно русофобских взглядов.

Подконтрольные Санду СМИ в ходе предвыборной кампании говорили, что Кремль дал своему ставленнику Ивану Чебану команду сменить риторику на проевропейскую.