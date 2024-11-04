Санду проиграла выборы в своей стране, но снова будет президентом. Что это значит для Молдовы

По итогам второго тура президентских выборов в Молдове на новый срок переизбрана действующий руководитель страны Майя Санду. Она выиграла у экс-генпрокурора Александра Стояноглос результатом 55,4%.

Голосование прошло более активно, чем в первом туре, явка превысила 54%. Сильно поднажало Приднестровье – оттуда на специально созданные избирательные участки в правобережье приехало голосовать более 26 тысяч человек – на 10 тысяч больше, чем две недели назад. Около 80% приднестровцев отдали предпочтение Стояногло.

Среди граждан, проголосовавших на территории Молдовы, Александр Стояногло победил (внутри страны его результат составил, по предварительным данным, 51,19%), но в итоге на первое место вышла Майя Санду – благодаря голосованию на избирательных участках за рубежом. Повторилась ситуация с референдумом о евроинтеграции – его судьбу 20 октября точно так же решили граждане страны, постоянно проживающие в странах Запада.

Победа Санду достигнута правдами и неправдами. Есть много сообщений о том, что голосование на зарубежных избирательных участках сопровождалось грубыми нарушениями. Власти страны жестко применили админресурс как в отношении собственных граждан, ехавших в эти дни на родину из России, так и приднестровцев, которые устремились на участки с «нежелательным» напором: их голосованию всячески препятствовали – перекрывали дороги, устраивали проверки документов и так далее.

Сторонники выдвиженца Партии социалистов Александра Стояногло, который для политика-новичка выступил почти блистательно, крайне разочарованы. Они заявляют, что Санду – президент диаспоры, а не страны, и настраиваются на борьбу за парламент в 2025 году.

Эксперты комментируют ПолитНавигатору итоги выборов и то, что может ждать страну в ближайшем будущем.

Александр Кориненко, политолог:

– Майя Санду благодаря голосам диаспоры была переизбрана на второй срок. Ситуация с референдумом повторилась снова, диаспора определила нашу судьбу. Для Александра Стояногло это прекрасный результат, так как человек занялся политикой буквально четыре месяца назад. Это станет для Санду пирровой победой.

Несмотря на весь админресурс, огромные денежные вливания, неограниченную помощь западных партнеров, стерильное информационное поле, она не смогла победить в самой Молдове. Граждане Молдовы – замечательные и смелые люди, они смогли показать, что ничего не боятся. После еврореферендума правящая партия PAS встал на путь распада, слабость Санду видна невооруженным взглядом, и я не думаю, что политики правого фланга захотят пойти на дно, наоборот, они воспользуются шансом предложить проевропейскому электорату альтернативу действующей власти. Левый же фланг получил единого лидера. Сегодня – первый день подготовки к парламентским выборам.

Игорь Шорников, директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития:

– Голосование во втором туре показало, что социальная база у Санду в Молдове еще сохраняется, причем она настолько значительна, что позволила при применении админресурса внутри страны и массовых фальсификаций на зарубежных участках буквально украсть победу у Стояногло.

Да, это было очевидно, что российская диаспора, фактически исключена из процесса голосования, что приднестровцам создают препоны на пути к избирательным участкам, и что результаты выборов в значительной степени сфальсифицированы. Стояногло победил внутри страны даже с учетом всех этих нечистоплотных ухищрений. Но это не отменяет того факта, что молдавское общество все еще не излечилось полностью от вируса национализма, который в начале 1990-х годов привел к конфликту на Днестре, а еще оно не до конца избавилось от морока евроинтеграции. Раскол страны налицо.

К сожалению, правы те наблюдатели, которые считают, что Молдова идет по пути Украины. На текущий момент молдавское общество не нашло в себе достаточно сил, чтобы избавить себя от проевропейской диктатуры. Это может обернуться новыми испытаниями для страны.

Ближайший год до парламентских выборов не будет стабильным. Скорее всего, действующая власть, понимая, что шансов на выживание у нее не так много, попытается зачистить политическое пространство от оппонентов. Учитывая, что у оппозиции почти не осталось собственных СМИ, а власть обладает поддержкой Запада и, особенно, соседей, это сделать будет не так сложно. Оппозиция либо консолидируется, даст отпор Санду и победит на парламентских выборах, либо будет уничтожена.

Что касается Александра Стояногло, то он уже смог на выборах объединить разные политические силы оппозицию против Санду, он выступил с консолидирующей повесткой по отношению ко всему обществу, он выиграл выборы внутри страны, несмотря на все фальсификации и бессовестное использование админресурса. Учитывая все те взаимные претензии, которые не позволяли объединиться оппозиции до сих пор, альтернативы Стояногло нет.

Выборная кампания показала, что он договороспособный лидер и готов выступать эффективным медиатором между политиками очень разных взглядов. Кроме того, это человек с безупречной репутацией, для которого закон имеет приоритетное значение. Сейчас, когда для оппозиции наступают нелегкие времена, только консолидация сил вокруг фигуры Стояногло может позволить им сохранить себя вплоть до парламентских выборов 2025 года. В ином случае их всех выведут за рамки политического поля республики по одному.

Андрей Сафонов, политолог:

– Объявление о победе Майи Санду на выборах президента при том, что внутри страны она проиграла, свидетельствует только об одном: теперь Запад будет использовать Молдову в качестве антироссийского «хвороста» вместо Грузии. Нетвердо стоящую на ногах правящую группировку заставят встраивать страну в схватку с Россией. Это встраивание будет идти по двум направлениям.

Первое. Усилится нажим на ПМР: вначале социально-экономическое давление, а далее – всякое может быть. Второе. Продолжится курс на разрыв с Россией и отрыв Молдовы от СНГ. Приднестровье не станет следовать этому курсу, что опять-таки вызовет новый виток конфронтации Кишинева и Тирасполя. Майя Санду будет уходить от переговоров с ПМР, вдохновляясь формальной победой и одновременно исполняя указания западных и румынских шефов. Противоречить им она не может, потому что западники и румыны тоже видят ее уязвимость. Если она пойдет против них, опоры у нее вовсе не останется.

Возможно, теперь возобладает курс на уход в состав ЕС (куда Молдову реально не примут) без Приднестровья, которое против ее президентства. Но против и Гагаузия, и множество районов Молдовы. Очевидно, что создались предпосылки для территориального раскола Молдовы при таком раскладе.

Для России есть все основания не признавать итоги прошедших 3 ноября выборов, поскольку нельзя исключать вброса голосов. Как и 20 октября, слишком резко произошел переход от вроде бы победы Александра Стояногло к успеху Майи Санду. К тому же, если Россия признает эти итоги, то Молдова будет для нее потеряна официально – с согласия Москвы. А ведь через год парламентские выборы, и там можно при хорошей подготовке к этой решающей битве взять реванш.

Анатолий Дирун, политолог:

– Прошедшие в Молдове выборы еще раз напомнили о приднестровском парадоксе. Традиционно не более двух 2% граждан Приднестровья, имеющих молдавское гражданство, принимают участие в выборах Молдове. Рекорд по участию был поставлен в 2019 году во время парламентской кампании, когда проголосовало порядка 37 тысяч жителей Приднестровья.

Несмотря на такой небольшой процент голосующих, фактор Приднестровья каждый раз учитывается властями Молдовы при планировании очередных выборов. И в зависимости от конъюнктуры принимаются решения: какое количество участков открывать для Левобережья, как обеспечить процесс голосования и многое другое. Вопрос конъюнктуры – это отражение жесткой поляризации молдавского общества. Политологи хорошо знают практически равный электоральный потенциал как проевропейской, так и промолдавской части электората. И в этой ситуации, 15 или 25 тысяч голосов могут сыграть значительную роль для победы одной из сторон, одной из политических партий.

Если говорить об активности приднестровцев во втором туре выборов президента Молдовы (проголосовало 26 тысяч), по сравнению с первым (16 тысяч), то такая динамика стала отражением массового протеста по отношению к действующей власти. Отметим, что межличностная и информационная коммуникация между левым и правым берегом всегда оставалась на высоком уровне. Поэтому запрос на сбалансированные отношения между Востоком и Западом, сохранение нейтралитета всегда получает поддержку среди граждан Приднестровья, имеющих молдавское гражданство.

Несомненно, Тирасполь использует фактор молдавских выборов для продвижения собственных интересов. И было бы глупо, если бы он этим не пользовался. С другой стороны, то массовое блокирование молдавскими властями возможности проголосовать жителям Приднестровья 3 ноября 2024 года (перекрытие моста между городами Рыбница и Резина, остановка работы избирательных участков в селе Варница, перекрытие движения автотранспорта в день выборов) наглядно демонстрирует, что политическая система Молдовы еще очень далека от готовности «принимать» избирателей из Приднестровья.