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Мир означает победу Украины в войне и выход ВСУ на границы 1991 года.

Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в ходе программы «Новая неделя с Анатолием Голя» на телеканале TV8.

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«Демократический мир будет поддерживать Украину для того, чтобы она смогла выиграть эту войну. Мировые лидеры хотят мира, но все понимают, что мир означает, чтобы Украина выиграла эту войну, чтобы все свои территории она смогла вернуть», – сказала она в ходе телеэфира.

По словам Санду, любой иной вариант исхода нынешнего кризиса, кроме победы Украины, означает отмену международного права:

«Мы должны все верить и стремиться к тому, чтобы эта война поскорее закончилась, и она закончилась победой Украины, потому что, если нет – это означает, что международное право больше никто не будет соблюдать. То есть страна побольше сможет забрать у стран поменьше территории», – заявила президент Молдовы.

Она категорически отвергает любой вариант компромисса между Москвой и Киевом, поскольку это противоречит международному праву и означает хаос.

«Вот, мы соглашаемся, что такое может быть, что будет какой-то компромисс – то это означает, что мы не верим больше в международное право. Международное право говорит, что есть страны, есть границы, которые были признаны на международном уровне, и все должны эти границы соблюдать. По-другому – это уже хаос».

Советники Санду, коими кишит президентский дворец, забыли просветить её, что международное право фактически было отменено Западом после того как страны НАТО сначала вторглись на территорию Югославии, а затем силовым путём добились отторжения от Сербии части её территории, признав «Республику Косово».

Призывая Украину воевать до победы, президент Молдовы фактически пропагандирует продолжение кровавой бойни «до последнего украинца». Каждый человек, гибнущий на этой войне, будет на её личной совести.