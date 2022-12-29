Санду провела день в любви к Зеленскому, симулируя блэкаут

29.12.2022  23:29 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация, Украина, Энергетика


Депутаты молдавского парламента скандировали сегодня бандеровскую речевку «Слава Украине – героям слава». Так члены правящей партии отреагировали на выступление украинских детей, которые спели им песню на молдавском языке, а затем зачитали колядки и поздравления на украинском.

Президент Молдовы Майя Санду по традиции решительно осудила «варварские» действия России после ракетного обстрела украинской инфраструктуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутаты молдавского парламента скандировали сегодня бандеровскую речевку «Слава Украине – героям слава». Так члены...

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«В то время как весь мир наслаждается зимними праздниками, Россия продолжает нести разрушения и смерть в Украину. Мы решительно осуждаем эти варварские, неспровоцированные действия, направленные на разрушение и смерть», — вещала Санду.

Молдавские СМИ распространили с утра фейковую информацию о том, что одна из российских ракет летела в сторону Молдовы. Минобороны пришлось ее опровергать.

А вечером в знак солидарности с Украиной был на 5 минут отключен свет на приграничных участках, в офисах региональных управлений и на всех пунктах пропуска, также во всех войсковых частях национальной армии. К акции зачем-то присоединилась мэрия Кишинева, погрузив столицу во мрак. Правда, всего на 3 минуты. Жест не оценили.

«Теперь точно всех победили. Главная победа – над разумом. Фура с генераторами помогла бы больше», – написала в своем ТГ-канале тележурналистка Елена Пахомова.

«Хорошо, хоть, догадался в домах не вырубать», – поддержал ее коллега из Гагаузии Николай Костыркин.

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