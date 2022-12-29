Санду провела день в любви к Зеленскому, симулируя блэкаут

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Депутаты молдавского парламента скандировали сегодня бандеровскую речевку «Слава Украине – героям слава». Так члены правящей партии отреагировали на выступление украинских детей, которые спели им песню на молдавском языке, а затем зачитали колядки и поздравления на украинском.

Президент Молдовы Майя Санду по традиции решительно осудила «варварские» действия России после ракетного обстрела украинской инфраструктуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В то время как весь мир наслаждается зимними праздниками, Россия продолжает нести разрушения и смерть в Украину. Мы решительно осуждаем эти варварские, неспровоцированные действия, направленные на разрушение и смерть», — вещала Санду.

Молдавские СМИ распространили с утра фейковую информацию о том, что одна из российских ракет летела в сторону Молдовы. Минобороны пришлось ее опровергать.

А вечером в знак солидарности с Украиной был на 5 минут отключен свет на приграничных участках, в офисах региональных управлений и на всех пунктах пропуска, также во всех войсковых частях национальной армии. К акции зачем-то присоединилась мэрия Кишинева, погрузив столицу во мрак. Правда, всего на 3 минуты. Жест не оценили.

«Теперь точно всех победили. Главная победа – над разумом. Фура с генераторами помогла бы больше», – написала в своем ТГ-канале тележурналистка Елена Пахомова.

«Хорошо, хоть, догадался в домах не вырубать», – поддержал ее коллега из Гагаузии Николай Костыркин.