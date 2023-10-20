«Санду проводит политику фашизации страны» – молдавский журналист

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Создание в Молдове «министерства правды», которое будет бороться с «дезинформацией», является одним из кирпичиков в политике фашизации Молдовы, которую проводит президент Майя Санду.

Это мнение в ходе программы «По фактам с Юлией Фёдоровой» на молдавском телеканале Exclusiv TV высказал молдавский журналист, экс-кандидат в президенты Республики Молдова Дмитрий Чубашенко.

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В четверг парламент Молдовы одобрил создание «Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией», который возглавила экс-министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко. По её словам, «основным источником дезинформации на данный момент является Кремль».

Создание подобной структуры раскритиковала парламентская оппозиция. Депутат от Блока коммунистов и социалистов, журналист и телеведущий Константин Старыш назвал Ревенко «без пяти минут министром правды». Другой депутат от этого же блока Владимир Односталко выразил опасение, что под лозунгом борьбы с дезинформацией будет проводиться «борьба с инакомыслием и критическим мышлением».

«Что такое «стратегические коммуникации» и как они это понимают – они не объясняют. Что такое «дезинформация» и как они её понимают – они тоже не объясняют. Они назвали это министерство какими-то словами, назначили туда эту даму. И никто не знает, чем они будут заниматься, какие у них полномочия, будут ли они колоть людям «сыворотку правды», чтобы их потом ссылали «в Сибирь», или не знаю, куда сейчас можно сослать», – отметил Чубашенко.

По его словам, создание подобной структуры скопировано с практики наиболее оголтелых режимов, в частности, в Прибалтике.

«Это всё кирпичики в общей политике фашизации, которую проводит Майя Санду. Она идёт по пути фашизации и создания идеологизированного диктаторского режима хотя по Конституции государственная идеология запрещена. Они хотят объявить государственной идеологией идею европейской интеграции. Когда ты объявляешь государственной идеей что-либо, то все, кто выступает против этой идеи – враги государства. Ими занимаются центр по борьбе не знаю с чем, спецслужбы, МВД и всё остальное», – говорит журналист.

Он считает, что когда в Молдове сменится власть, надо будет ликвидировать множество подобных структур, созданных режимом Санду.