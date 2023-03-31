Санду пугает мир ядерным оружием

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия собирается разместить на территории Молдовы ядерное оружие.

Об этом она заявила в эфире телеканала Молдова 1, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Россия пытается создать пророссийское правительство в Кишиневе, чтобы использовать Республику Молдова также против Украины, как она это делает, например, в случае Беларуси. И вы видели недавние заявления кремлевских властей о том, что они собираются разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

Это именно то, что Российская Федерация хочет сделать и в случае с Республикой Молдова, за исключением того, что сегодня в Республике Молдова есть независимое правительство, избранное ее гражданами, которое работает на благо своих граждан и Республики Молдова», – сказала Санду.