Санду пугает мир ядерным оружием

Елена Острякова.  
31.03.2023 08:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Политика, Россия


Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия собирается разместить на территории Молдовы ядерное оружие.

Об этом она заявила в эфире телеканала Молдова 1, передает корреспондент «Политнавигатора».

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия собирается разместить на территории Молдовы ядерное оружие....

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«Россия пытается создать пророссийское правительство в Кишиневе, чтобы использовать Республику Молдова также против Украины, как она это делает, например, в случае Беларуси. И вы видели недавние заявления кремлевских властей о том, что они собираются разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

Это именно то, что Российская Федерация хочет сделать и в случае с Республикой Молдова, за исключением того, что сегодня в Республике Молдова есть независимое правительство, избранное ее гражданами, которое работает на благо своих граждан и Республики Молдова», – сказала Санду.

Приднестровский телеканал ТСВ считает, что делая подобные заявления, молдавский президент пытается быть в тренде мировых новостей.

Так в феврале во время скандала с китайскими шарами над США, Кишинев заявил о российском дроне-шаре, оказавшимся на поверку метеозондом. Потом Санду бездоказательно обвинила Россию в подготовке госпереворота. На этом основании, Молдова закрыла въезд для граждан РФ.

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