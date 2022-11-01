Санду – Путину: Давай газ – или задушу Приднестровье

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Молдова сегодня в одностороннем порядке сократила вдвое поставку газа в Приднестровье

«Молдовагаз» нарушил контракт с «Газпромом», по условиям которого из 171 миллиона кубических метров газа, поступающего в Республику Молдова, 118 миллионов должно быть направлено в Приднестровье. Однако поставки были сокращены до 69 млн кубометров. Этого не хватит даже на обеспечение самых насущных потребностей населения (крупные промышленные предприятия в республике уже остановлены).

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В связи с этим в Тирасполе прошло заседание Совета безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это беспрецедентно и вероломно», – сказал президент ПМР Вадим Красносельский.

В регионе объявлен режим жесточайшей экономии, а ЧП в экономике продлено до 1 декабря.

При этом на Совбезе объявили, что проблем с поставками электричества внутри республики нет. На Молдавской ГРЭС в данный момент работает один энергоблок, который покрывает внутреннюю потребность в электроэнергии. На случай полного прекращения поставок газа на МГРЭС у предприятия есть запас угля – 75 тысяч тонн, который позволит больше двух месяцев обеспечивать республику электричеством. Необходимое оборудование готово к эксплуатации.

Власти Приднестровья направят обращения в адрес Президента России, Администрации Президента РФ, Госдумы, Совета Федерации, «Газпрома».

Накануне Кишинев инициировал переговоры с правительством ПМР. Молдавские власти просили коллег увеличить поставки электричества на правый берег. Однако в Тирасполе объяснили, что республика и так экономит на всем, на чем возможно, а ограничивать потребление населения не собирается. В ПМР посоветовали молдавскому правительству решить с «Газпромом» вопрос об увеличении поставок по общему для двух стран контракту.

Но в Москву прозападному молдавскому правительству запрещают ездить его кураторы. После неудачных переговоров вице-премьер Молдовы Андрей Спыну выступил с грозным заявлением.

«Если Кучурганская ГРЭС не будет снабжать правый берег Днестра достаточным количеством электроэнергии, то Кишинев сократит подачу газа в Приднестровский регион», – сказал он.

А председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что предприятие вправе самостоятельно осуществлять распределение объемов закупаемого природного газа в зависимости от выполнения контрагентом контрактных условий.

Этот грубый демарш не решил проблем Молдовы с электричеством. С сегодняшнего дня МГРЭС полностью прекратила поставки электричества на правый берег Днестра (на ее долю приходилось сначала 70% электроэнергии, а с конца октября — 27%). Ранее из-за российских обстрелов украинские поставщики объявили о полном прекращении экспорта. Результатом этого стало заключение срочных контрактов на покупку электроэнергии в соседней Румынии. Они обеспечивают 53% потребления, но обходятся в несколько раз дороже электричества из Приднестровья.

Поэтому молдавские власти в экстренном порядке рассмотрят вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для населения. В Кишиневе уже больше месяца проходят многотысячные протесты из-за подорожания коммунальных услуг. Очередной скачок цен придаст им новый импульс.